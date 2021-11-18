Месси — обладатель "Золотого мяча" по версии версии журнала Goal. Топ-5 лучших футболистов современности

Издание Goal прогнозирует, что Лионель Месси в этом году получит "Золотой мяч", поскольку он впервые выиграл трофей с национальной сборной Аргентины.

Авторы издания Goal опубликовали результаты ежегодного опроса на лучшего футболиста 2021 года. По результатам голосования, Лионель Месси, защищающий цвета парижского "ПСЖ", опередил соперника Криштиану Роналду из "МЮ". Об этом сообщает Goal.

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Лионель Месси

Благодаря тому, что в нынешнем году аргентинский плеймейкер завоевал свой первый трофей с национальной сборной — этим летом Аргентина триумофовала на Копа Америка, — он в пятый раз стал победителем рейтинга GOAL50.

[ + – ] Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

К слову, Криштиану Роналду, который занял вторую строчку в опросе, тоже пять раз удостаивался этой награды.

Авторы портала отмечают, что аргентинец обошел своего известного соперника из Португалии только на 24 голоса — весьма незначительный отрыв.

[ + – ] Роберт Левандовский

Роберт Левандовский

Третью строчку в опросе занял польский страйкер "Баварии" Роберт Левандовский. Бомбардир продолжает бить рекорды в возрасте 33 лет, за сезон 2020-21 у него в общей сложности 40 матчей и 48 забитых мячей. Благодаря 41 голу в Бундеслиги он побил, казавшийся вечным, рекорд немца Герда Мюллера по количеству мячей в одном сезоне.

[ + – ] Мо Саллах

Мохаммед Саллах

Четвертая строчка в опросе Goal досталась Мо Саллаху. Египтянин — первый игрок "Ливерпуля", которому удавалось забивать 20 и больше мячей в трех сезонах Английской премьер-лиги. Во всех соревнованиях Саллах забил 31 гол, чем помог "красным" подняться на четвертую строчку в таблице АПЛ.

[ + – ] Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Французский форвард, к слову, главная трансферная цель мадридского "Реала", забил рекордные для себя 42 мяча во всех соревнования прошлого сезона, он финишировал как главный бомбардир Лиги-1 и блистал в плей-офф Лиги Чемпионов в матчах с "Барселоной" и "Баварией".

[ + – ] Эрлинг Холланд

Эрлинг Холланд

В список лучших футболистов современности по праву числится и норвежский нападающий Эрлинг Холланд. Он отличился 41 раз в 41 матче прошлого сезона за "Боруссию" из Дортмунда и наколотил больше всех в прошлом розыгрыше Чемпионской лиги — на его счету 10 голов.

Все упомянутые исполнители также значатся в шорт-листе "Золотого мяча" 2021 французского издания "France Football" — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе, церемония которой пройдет 29 ноября 2021 года.

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