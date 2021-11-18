Мессі — володар "Золотого м'яча" за версією журналу Goal. Топ-5 найкращих футболістів сучасності

Видання Goal прогнозує, що Ліонель Мессі цього року отримає "Золотий м'яч", оскільки він уперше виграв трофей із національною збірною Аргентини.

Автори видання Goal опублікували результати щорічного опитування на найкращого футболіста 2021 року. За результатами голосування, Ліонель Мессі, який захищає кольори паризького "ПСЖ", випередив суперника Кріштіану Роналду з "МЮ". Про це повідомляє Goal.

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Ліонель Мессі

Завдяки тому, що цьогоріч аргентинський плеймейкер завоював свій перший трофей із національною збірною — цього літа Аргентина тріумфувала на Копа Америка, він уп'яте став переможцем рейтингу GOAL50.

[ + – ] Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

До речі, Кріштіану Роналду, який посів другий рядок в опитуванні, також п'ять разів був удостоєний цієї нагороди.

Автори порталу наголошують, що аргентинець обійшов свого відомого суперника з Португалії лише на 24 голоси — незначний відрив.

[ + – ] Роберт Левандовський

Роберт Левандовський

Третій рядок в опитуванні посів польський страйкер "Баварії" Роберт Левандовський. Бомбардир продовжує бити рекорди у віці 33 років, за сезон 2020-21 у нього загалом 40 матчів і 48 забитих м'ячів. Завдяки 41 голу в Бундеслізі він побив рекорд, який здавався вічним, німця Герда Мюллера за кількістю м'ячів в одному сезоні.

[ + – ] Мо Саллах

Мохаммед Саллах

Четвертий рядок в опитуванні Goal дістався Мо Саллаху. Єгиптянин — перший гравець "Ліверпуля", якому вдавалося забивати 20 і більше м'ячів у трьох сезонах Англійської прем'єр-ліги. У всіх змаганнях Саллах забив 31 гол, чим допоміг "червоним" піднятися на четвертий рядок у таблиці АПЛ.

[ + – ] Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

Французький форвард, до речі, головна трансферна мета мадридського "Реала", забив рекордні для себе 42 м'ячі в усіх змаганнях минулого сезону, він фінішував як головний бомбардир Ліги-1 і виблискував у плей-оф Ліги Чемпіонів у матчах із "Барселоною" і "Баварією".

[ + – ] Ерлінг Голанд

Ерлінг Голанд

До списку найкращих футболістів сучасності по праву належить і норвезький нападник Ерлінг Голанд. Він відзначився 41 раз у 41 матчі минулого сезону за "Боруссію" з Дортмунда і забив більше всіх у минулому розіграші Чемпіонської ліги — на його рахунку 10 голів.

Усі згадані виконавці також є у шорт-листі "Золотого м'яча" 2021 року французького видання "France Football" — найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі, церемонія якої пройде 29 листопада 2021 року.

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