Всьоме в кар'єрі: Ліонель Мессі — володар "Золотого м'яча"!
Аргентинський нападник у 2021 році виграв перший титул із національною збірною і перейшов із "Барселони" до ПСЖ.
У Парижі завершилася церемонія вручення премії "Золотий М'яч-2021", якою нагороджують найкращого футболіста року.
Переможцем премії став аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі. Він отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі всьоме в кар'єрі. Раніше Мессі ставав володарем "Золотого М'яча" у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.
Головним конкурентом Мессі в боротьбі за звання найкращого футболіста 2021 року експерти називали Роберта Левандовського. У результаті польський форвард мюнхенської "Баварії" посів лише друге місце. Замкнув трійку лідерів у голосуванні півзахисник "Челсі" та збірної Італії Жоржиньйо, який у 2021 році виграв і Лігу чемпіонів УЄФА, і чемпіонат Європи з футболу.
Один із найзірковіших футболістів світу Кріштіану Роналду вперше за 11 років посів місце нижче п'ятого — цього разу 36-річний португалець опинився лише на шостому місці у голосуванні.
Золотий М'яч-2021. Результати голосування
- Ліонель Мессі, ПСЖ
- Роберт Левандовський, "Баварія"
- Жоржиньйо, "Челсі"
- Карім Бензема, "Реал"
- Н'Голо Канте, "Челсі"
- Кріштіану Роналду, "Манчестер Юнайтед"
- Мохаммед Салах, "Ліверпуль"
- Кевін Де Брюйне, "Манчестер Сіті"
- Кіліан Мбаппе, ПСЖ
- Джалуїджі Доннарумма, ПСЖ
Зазначимо, що в першій десятці претендентів на "Золотий м'яч" опинилися одразу троє представників ПСЖ — Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Джанлуїджі Доннарумма.
Раніше Фокус повідомляв, що Ліонель Мессі був визнаний найкращим футболістом 2021 року за версією Goal.com. Згідно з цим рейтингом, друге місце у списку посів Кріштіану Роналду, а Роберт Левандовський замкнув трійку лідерів.
Перед початком церемонії "Золотий М'яч-2021" Кріштіану Роналду опублікував заяву, у якій звинуватив організаторів у брехні.