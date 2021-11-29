Всьоме в кар'єрі: Ліонель Мессі — володар "Золотого м'яча"!

Аргентинський нападник у 2021 році виграв перший титул із національною збірною і перейшов із "Барселони" до ПСЖ.

У Парижі завершилася церемонія вручення премії "Золотий М'яч-2021", якою нагороджують найкращого футболіста року.

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Переможцем премії став аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі. Він отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі всьоме в кар'єрі. Раніше Мессі ставав володарем "Золотого М'яча" у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

Головним конкурентом Мессі в боротьбі за звання найкращого футболіста 2021 року експерти називали Роберта Левандовського. У результаті польський форвард мюнхенської "Баварії" посів лише друге місце. Замкнув трійку лідерів у голосуванні півзахисник "Челсі" та збірної Італії Жоржиньйо, який у 2021 році виграв і Лігу чемпіонів УЄФА, і чемпіонат Європи з футболу.

Один із найзірковіших футболістів світу Кріштіану Роналду вперше за 11 років посів місце нижче п'ятого — цього разу 36-річний португалець опинився лише на шостому місці у голосуванні.

Золотий М'яч-2021. Результати голосування

Ліонель Мессі, ПСЖ Роберт Левандовський, "Баварія" Жоржиньйо, "Челсі" Карім Бензема, "Реал" Н'Голо Канте, "Челсі" Кріштіану Роналду, "Манчестер Юнайтед" Мохаммед Салах, "Ліверпуль" Кевін Де Брюйне, "Манчестер Сіті" Кіліан Мбаппе, ПСЖ Джалуїджі Доннарумма, ПСЖ

Зазначимо, що в першій десятці претендентів на "Золотий м'яч" опинилися одразу троє представників ПСЖ — Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Джанлуїджі Доннарумма.

Раніше Фокус повідомляв, що Ліонель Мессі був визнаний найкращим футболістом 2021 року за версією Goal.com. Згідно з цим рейтингом, друге місце у списку посів Кріштіану Роналду, а Роберт Левандовський замкнув трійку лідерів.

Перед початком церемонії "Золотий М'яч-2021" Кріштіану Роналду опублікував заяву, у якій звинуватив організаторів у брехні.