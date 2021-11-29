Скандал на премії "Золотий М'яч 2021": Кріштіану Роналду звинуватив організаторів у брехні

Португальський футболіст вважає, що головний редактор тижневика France Football Паскаль Ферре використав його ім'я для підвищення уваги до премії.

Португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розкритикував організаторів премії "Золотий М'яч". Футболіст написав довгий пост на своїй сторінці в Instagram, у якому звинуватив головного редактора тижневика France Football Паскаля Ферре у брехні.

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"Сьогоднішній результат пояснює заяви пана Паскаля Ферре, який минулого тижня заявив, що головна мета в моїй кар'єрі — завоювати більше "Золотих м'ячів", ніж Ліонель Мессі.

Паскаль Ферре збрехав, він використав моє ім'я, щоб просувати себе та просувати видання, у якому він працює. Неприпустимо, щоб особа, відповідальна за вручення такої престижної нагороди, могла брехати таким чином, виявляючи повну неповагу до того, хто завжди поважав "France Football" та "Золотий м'яч". І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на "Гала" нібито карантином, який не має причин для існування.

Я завжди хочу привітати тих, хто перемагає, завдяки спортивній майстерності та чесній грі, якими я керувався із самого початку, і роблю це, бо я ніколи не виступав проти будь-кого. Я завжди перемагаю для себе та для клубів, які представляю, я перемагаю для себе та для тих, хто мене любить.

Найбільша мета в моїй кар'єрі – виграти національні та міжнародні титули для клубів, які я представляю, та для національної збірної моєї країни. Найбільша мета у моїй кар'єрі – бути гарним прикладом для всіх, хто хоче стати професійним футболістом. Найбільша мета у моїй кар'єрі – вписати своє ім'я золотими літерами в історію світового футболу.

На закінчення скажу, що моя увага вже зосереджена на наступній грі "Манчестер Юнайтед" і на всьому, чого разом із моїми товаришами по команді та нашими вболівальниками ми ще можемо досягти в цього сезоні", — написав Роналду.

Зазначимо, що премія "Золотий М'яч-2021" проходить увечері 29 листопада. За її підсумками буде визначено найкращого футболіста світу у 2021 році.

Раніше Фокус розповідав, що, за версією авторитетного порталу Goal.com, найкращим футболістом 2021 року став Ліонель Мессі.