Скандал на премии "Золотой Мяч 2021": Криштиану Роналду обвинил организаторов во лжи

Португальский футболист считает, что главный редактор еженедельника France Football Паскаль Ферре использовал его имя для повышения внимания к премии.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду раскритиковал организаторов премии "Золотой Мяч". Футболист написал длинный пост на своей странице в Instagram, в котором обвинил главного редактора еженедельника France Football Паскаля Ферре во лжи.

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"Сегодняшний результат объясняет заявления господина Паскаля Ферре, который на прошлой неделе заявил, что главная цель в моей карьере — завоевать больше "Золотых мячей", чем Лионель Месси.

Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя, чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы лицо, ответственное за вручение такой престижной награды, могло лгать таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал "France Football" и "Золотой мяч". И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на "Гала" якобы карантином, у которого нет причин для существования.

Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает, благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствовался с самого начала, и делаю это, потому что я никогда не выступал против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит.

Самая большая цель в моей карьере — выиграть национальные и международные титулы для клубов, которые я представляю, и для национальной сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — вписать свое имя золотыми буквами в истории мирового футбола.

В заключение скажу, что мое внимание уже сосредоточено на следующей игре "Манчестер Юнайтед" и на всем, чего вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками мы еще можем добиться в этом сезоне", — написал Роналду.

Отметим, что премия "Золотой Мяч-2021" проходит вечером 29 ноября. По ее итогам будет определен лучший футболист мира в 2021 году.

Ранее Фокус рассказывал, что по версии авторитетного портала Goal.com лучшим футболистом 2021 года стал Лионель Месси.