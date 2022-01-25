Удар по гаманцю. Кріштіану Роналду ризикує втратити 25% від зарплати

Заробіток зіркового португальця в Манчестер Юнайтед залежить від позиції клубу в турнірній таблиці за підсумками чемпіонату Англії.

Португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може втратити чверть своєї зарплати, якщо "Манчестер Юнайтед" фінішує нижче за 4-е місце в чемпіонаті Англії, повідомляє The Athletic.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Наразі зарплата Роналду в Манчестер Юнайтед складає 480 тисяч фунтів на тиждень. Якщо "Манчестер Юнайтед" не потрапить у зону, яка дає право брати участь у Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону, Роналду втратить 25% заробітку. У такому разі його зарплата наступного сезону становитиме 360 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Зараз "Манчестер Юнайтед" посідає четверте місце в таблиці, але випереджає найближчих переслідувачів на 1-2 очки. В активі команди Ральфа Рангніка 38 очок, у "Вест Гема", що йде на п'ятому рядку, — 37, в "Арсеналу" і "Тоттенгема" — по 36.

Наприкінці 2021 року Кріштіану Роналду заявив, що незадоволений результатами "Манчестер Юнайтед" у поточному сезоні. Крім того, що команда зазнавала невдач у чемпіонаті Англії, їй довелося двічі пережити зміну головного тренера. Спочатку у відставку було відправлено Уле Гуннара Сульшера, якого біля керма команди змінив Майкл Каррік. Пізніше замість виконувача обов'язків головного тренера Карріка "Манчестер Юнайтед" очолив німецький фахівець Ральф Рангнік, який працюватиме з командою до кінця сезону.

Раніше Кріштіану Роналду розповів про своїх кумирів у футболі. За визнанням футболіста, незважаючи на вплив, який на нього справили ці два гравці, він виграв більше трофеїв, ніж вони.

Також Кріштіану Роналду показав свій літак за 27 мільйонів доларів і нагороду, яку він отримав від ФІФА.