Роналду показав нагороду від ФІФА біля приватного літака за $27 млн (фото)

У свої 36 португалець все ще продовжує забивати голи та планує грати на високому рівні ще 4-5 років.

Гравець англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду продемонстрував нагороду від ФІФА, піднімаючись на борт свого літака вартістю понад 27 млн доларів. Португальцю довелося здійснити короткий рейс до Цюриха, де проходила церемонія, на якій відзначили його досягнення як найкращого бомбардира всіх часів та народів. Про це повідомляє The Sun.

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Забивши двічі у листопадовому матчі проти збірної команди Ірландії, Роналду встановив історичне досягнення. Наразі в нападника 115 м'ячів за національну збірну. Раніше рекорд належав іранцю Алі Даеї.

Свою нагороду він продемонстрував, стоячи біля власного Джета, на якомусь значиться фірмовий логотип футболіста "CR7".

[ + – ] Роналду святкує рекордний гол у ворота збірної Ірландії.

На церемонії, де вшановували найкращих футболістів року за версією ФІФА, Роналду сказав, що це була його мрія.

"По-перше, хочу подякувати товаришам з національної команди, з якими я грав протягом останніх 20 років. Я дуже гордий цим, добре бути найкращим голеадором усіх часів", — зазначив він.

Також під час виступу Кріштіану Роналду поділився, що незабаром стане батьком вкотре.

Як зберегти форму — поради Кріштіану Роналду

У свої 36 років португалець все ще продовжує забивати голи, зважаючи на все, його видатна фізична форма дозволить пограти на високому рівні ще кілька років.

"Я все ще не втратив пристрасті до гри та голів. У футбол я граю з п'яти років, виходячи на поле, навіть на тренування, все ще відчуваю мотивацію. Хоча мені незабаром 37. Продовжую вперто працювати, люблю цю гру і хочу продовжувати", — сказав Роналду, додавши, що планує грати ще 4-5 років.

"Справа в психології, якщо підтримуєш своє тіло в добрій формі, то бачиш результат".

На церемонії нагородження зірку "Юнайтед" супроводжувала дружина Джоржина Родрігес зі старшим сином Кріштіану-молодшим.

Нещодавно Роналду заявив, що виграв більше трофеїв, ніж його футбольні кумири. За словами Роналду, будучи дитиною, він захоплювався грою бразильців Роналдо та Роналдіньо, але все ж таки гравець "Ман Юнайтед" вважає, що перевершив їх.