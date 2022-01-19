Роналду показал награду от ФИФА возле частного самолета за $27 млн (фото)

В свои 36 португалец все еще продолжает забивать голы и планирует играть на высоком уровне еще 4-5 лет.

Игрок английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продемонстрировал награду от ФИФА, поднимаясь на борт своего самолета стоимостью более 27 млн долларов. Португальцу пришлось совершить короткий рейс в Цюрих, где проходила церемония, на которой отметили его достижение как лучшего бомбардира всех времен и народов. Об этом сообщает The Sun.

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Забив дважды в ноябрьском матче против сборной команды Ирландии, Роналду установил историческое достижение. Сейчас у нападающего 115 мячей за национальную сборную. Прежде рекорд принадлежал иранцу Али Даеи.

Свою награду он продемонстрировал, стоял у собственного джета, на некотором значится фирменный логотип футболиста "CR7".

[ + – ] Роналду празднует рекордный для себя гол в ворота сборной Ирландии.

На церемонии, где чествовали лучших футболистов года по версии ФИФА, Роналду сказал, что это было его мечтой.

"Во-первых, хочу поблагодарить товарищей по национальной команде, с которыми я играл на протяжении последних 20 лет. Я очень горд этим, хорошо быть лучшим голеадором всех времен", — отметил он.

Также во время выступления Криштиану Роналду поделился, что скоро станет отцом в очередной раз.

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В свои 36 лет португалец все еще продолжает забивать голы, судя по всему, его выдающаяся физическая форма позволит поиграть на высоком уровне еще несколько лет.

"Я все еще не утратил страсть к игре и голам. В футбол я играю с пяти лет, выходя на поле, даже на тренировку, все еще ощущаю мотивацию. Хотя мне скоро 37. Продолжаю упорно работать, люблю эту игру и хочу продолжать", — сказал Роналду, добавив, что планирует играть еще 4-5 лет.

"Дело в психологии, если поддерживаешь свое тело в хорошей форме, то видишь результат".

На церемонии награждения звезду "Юнайтед" сопровождала супруга Жоржина Родригез со старшим сыном Криштиану — младшим.

Недавно Роналду заявил, что выиграл больше трофеев, чем его футбольные кумиры. По словам Роналду, будучи ребенком, он восхищался игрой бразильцев Роналдо и Роналдиньо, но все же игрок "Ман Юнайтед" считает, что превзошел их.