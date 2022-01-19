Беременная Джорджина Родригес поддержала Роналду на вручении премии в элегантном образе

Криштиану Роналду с Джорджиной и старшим сыном посетил церемонию вручения премии The Best FIFA Football Awards

Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards, где ему вручили специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду. И отправился он туда с группой поддержки. Фото с церемонии Джорджина Родригес опубликовала в своем Instagram.

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Церемония награждения проходила в Цюрихе, Швейцария 17 января и за наградой футболист прилетел на частном самолете со своим старшим сыном Криштиану Роналду-младшим и своей подругой Джорджиной Родригес, беременной двойней.

[ + – ] Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Для светского выхода Джорджина выбрала элегантный образ в стиле total black. Она пришла в черном платье строгого фасона и черном же тренче, а образ дополнила туфлями на высоком каблуке темно-лиловой сумочкой Hermès.

[ + – ] Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и старший сын футболиста на пути в Цюрих

О том, что в семье Роналду ожидается пополнение стало известно в конце прошлого года. Джорджина показала снимки УЗИ, на которых было видно, что она ожидает близнецов. Оказалось, что пара ждет мальчика и девочку.

У футболиста уже есть два сына и две дочери. Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году от неизвестной матери. Футболист тогда заявил, что он — единственный попечитель ребенка и не имеет права разглашать имя матери по соглашению с ней.

В 2017 году у Криштиану появились близнецы Ева и Матео Роналду — от суррогатной матери. А младшую дочь футболиста – Алану Мартину родила Джорджина в 2017 году. Всех четырех детей Роналду воспитывает вместе с Джорджиной и называет их "своей величайшей любовью".

Но, не смотря на то, что семья Роналду выглядит идиллически – он до сих пор не сделал Джорджине предложение. Ранее она признавалась, что очень хочет за футболиста замуж. Но Роналду никак не отреагировал.