Вагітна Джорджина Родрігес підтримала Роналду на врученні премії в елегантному образі

Кріштіану Роналду з Джорджиною та старшим сином відвідав церемонію вручення премії The Best FIFA Football Awards.

Кріштіану Роналду відвідав премію The Best FIFA Football Awards, де йому вручили спеціальний приз за світовий рекорд з голів за національну команду. І вирушив він туди із групою підтримки. Фото з церемонії Джорджина Родрігес опублікувала у своєму Instagram.

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Церемонія нагородження проходила в Цюриху, Швейцарія 17 січня і за нагородою футболіст прилетів на приватному літаку зі своїм старшим сином Кріштіану Роналду-молодшим та своєю подругою Джорджиною Родрігес, вагітною двійнею.

[ + – ] Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Для світського виходу Джорджина вибрала елегантний образ у стилі total black. Вона прийшла в чорній сукні строгого фасону і чорному тренчі, а образ доповнила туфлями на високому підборі темно-ліловою сумочкою Hermès.

[ + – ] Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та старший син футболіста на шляху до Цюриха

Про те, що в сім'ї Роналду очікується поповнення, стало відомо наприкінці минулого року. Джорджина показала знімки УЗД, на яких було видно, що вона чекає на близнюків. Виявилося, що пара чекає на хлопчика та дівчинку.

У футболіста вже є два сини та дві доньки. Старший син Кріштіану-молодший народився 2010 року від невідомої матері. Футболіст тоді заявив, що він є єдиним піклувальником дитини і не має права розголошувати імені матері за угодою з нею.

У 2017 році у Кріштіану з'явилися близнюки Єва та Матео Роналду – від сурогатної матері. А молодшу доньку футболіста – Алану Мартіну народила Джорджина у 2017 році. Усіх чотирьох дітей Роналду виховує разом із Джорджиною і називає їх "своєю найбільшою любов'ю".

Але, попри те, що сім'я Роналду виглядає ідилічно — він досі не зробив Джорджині пропозицію. Раніше вона зізнавалася, що дуже хоче за футболіста заміж. Але Роналду аж ніяк не відреагував.