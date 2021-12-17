Кріштіану Роналду та його наречена розкрили стать майбутніх дітей

У знаменитого футболіста народяться хлопчик та дівчинка. Розкрити таємницю йому допомогли його старші діточки

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії, знаменитий Кріштіану Роналду раніше повідомив, що його кохана Джорджина Родрігес вагітна близнюками, але стать малюків стала відома тільки зараз. Про це футболіст розповів в Instagram.

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У нього та моделі Джорджини Родрігес будуть дівчинка та хлопчик. Футболіст виклав відео, на якому його діти біля розкішно прикрашеної ялинки лопають дві надувні кулі, з яких вилітають рожеві та блакитні конфеті.

"Де починається життя і ніколи не закінчується любов", — підписав ролик Роналду, який також перепостила його наречена Джорджина Родрігес. Відео радісної події шанувальники футболіста вже переглянули понад 23 мільйони разів.

Роналду повідомив про вагітність нареченої 28 жовтня. Він виклав спільну фотографію, на якій видно два знімки УЗД.

"Раді повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені кохання, і ми не можемо дочекатися зустрічі", — підписав знімок Роналду.

[ + – ] Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Роналду зустрічається з аргентинкою з 2016 року. Вони познайомилися в модному бутику Gucci у Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею.

Вони виховують спільну дочку Алану Мартіну, яка народилася у 2017 році, а також трьох дітей Роналду від сурогатних матерів: Кріштіану-молодшого, Єву та Матео. У 2018 році стало відомо про їхні заручини.

[ + – ] Кріштіану Роналду з нареченою та дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Втім, раніше мати Роналду Долореш Авейру заявила, що не схвалює вибір сина. Вона сказала, що проти весілля, бо Джорджину, на її думку, цікавлять лише мільйонні статки футболіста. А ще він усе більше віддаляється від сім'ї, прислухаючись лише до думки нареченої. Хоча раніше мати Роналду непогано ставилася до Джорджини і навіть називала її "хорошою дівчинкою".

Сама Джорджина зізнавалася, що дуже хоче за Роналду заміж.