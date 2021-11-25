Вагітна дівчина Кріштіану Роналду показала розкішний подарунок коханого

Наразі пара очікує народження близнят

Напередодні Джоджина Родрігес, дівчина 36-річного футболіста Кріштіану Роналду, опублікувала серію знімків у своєму Instagram, де позує біля нової розкішної темно-синьої Bentley. На дівчині білосніжна екошуба та сірий спортивний костюм. У руках Джоржини була сумка з крокодилячої шкіри бренду Birkin. Судячи з усього, це подарунок футболіста матері його дітей.

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[ + – ] Джорджина Родрігес біля розкішної Bentley

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та іспанська модель Джорджина Родрігес разом близько 5 років, проте офіційно вони ще не одружені.

Наприкінці вересня Джорджина зізналася, що мріє стати офіційною дружиною Кріштіану Роналду. Роналду ще ніколи не був одружений. Проте мав стосунки з моделлю Іриною Шейк, акторкою Джеммою Аткінсон, моделями Летицією Філіппі, Імоджен Томас і Нерейдою Гальярдо. Також йому приписували роман зі світською левицею Періс Гілтон, яка нещодавно вийшла заміж за венчурного капіталіста Картера Реума.

У пари є спільна дочка Алана Мартіна, якій 3 роки. Окрім неї, вони виховують 11-річного Кріштіану-молодшого і 4-річних близнюків Єву та Матео від сурогатних матерів.

За словами інсайдерів, наразі дівчина Кріштіану Роналду на 4-му місяці вагітності. Також футболіст нещодавно виклав фото з Джорджиною, на якому вони тримають у руках знімки УЗД, де можна розгледіти близнюків, на яких чекає пара.

[ + – ] Пост Кріштіану Роналду про поповнення в його родині

"Радий повідомити, що ми чекаємо близнюків. Наші серця сповнені любові — ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", — підписав допис футболіст.

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану Роналду приїхав на новому автомобілі та в супроводі охорони на клубну базу. На тренування "Манчестер Юнайтед" футболіст прибув на новому Bentley за 250 тисяч фунтів