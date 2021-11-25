Беременная девушка Криштиану Роналду показала роскошный подарок любимого

На данный момент пара ожидает рождения близнецов

Накануне Джоджина Родригес, девушка 36-летнего футболиста Криштиану Роналду, опубликовала серию снимков в своем Instagram, где позирует у новой роскошной темно-синей Bentley. На девушке белоснежная эко-шуба и серый спортивный костюм. В руках Джоржины была сумка из крокодиловой кожи бренда Birkin. Судя по всему, это подарок футболиста матери его детей.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

[ + – ] Джорджина Родригес возле роскошной Bentley

Напомним, что Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес вместе около 5 лет, однако официально они еще не женаты.

В конце сентября Джорджина призналась, что мечтает стать законной женой Криштиану Роналду. Он еще никогда не был женат. Однако встречался с моделью Ириной Шейк, актрисой Джеммой Аткинсон, моделями Летицией Филиппи, Имоджен Томас и Нерейдой Гальярдо. Также ему приписывали роман со светской львицей Пэрис Хилтон, недавно вышедшей замуж за владельца венчурного бизнеса Картера Реума.

У пары есть общая дочь Алана Мартина, которой 3 года. Кроме нее, они воспитывают 11-летнего Криштиану-младшего и 4-летних близнецов Еву и Матео, рожденных от суррогатных матерей.

По словам инсайдеров, сейчас девушка Криштиану Роналду на 4-м месяце беременности. Также футболист недавно выложил фото с Джорджиной, на котором они держат в руках снимки УЗИ, где можно разглядеть близнецов, которых ожидает пара.

[ + – ] Пост Криштиану Роналду о пополнении в его семье

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами", — подписал футболист.

Напомним, недавно Криштиану Роналду приехал на новом автомобиле и в сопровождении охраны на клубную базу. На тренировку "Манчестер Юнайтед" футболист прибыл на новом Bentley за 250 тысяч фунтов