Пэрис Хилтон вышла замуж и показала первое свадебное фото

Торжество включает в себя саму свадьбу, а также две вечеринки. Всего празднование продлится три дня, в течение которых Пэрис Хилтон сменит 10 платьев.

В США состоялась, пожалуй, самая ожидаемая свадьба года: 40-летняя светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон вышла замуж за своего жениха, венчурного капиталиста Картера Реума, сообщает People.

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Церемония бракосочетания прошла в частном имении покойного деда знаменитости Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, а среди гостей присутствовали мать невесты Кэти, отец Рик, брат Конрад, тетя Кайл Ричард, Ким Кардашьян Уэст, Кайл Ричардс, Эмма Робертс, Беби Рекса, Пола Абдул и многие другие знаменитости.

Новоиспеченная жена уже опубликовала первое фото в соцсети.

"Моя вечность начинается сегодня… ✨💍 11/11 💝", – подписала Хилтон фотографию в свадебном платье от Oscar de la Renta, добавив хэштеги #JustMarried и #ForeverHiltonReum. Она также показала свое впечатляющее обручальное кольцо изумрудной огранки от Жана Дуссе за $2 млн, а лицо прикрыла вуалью.

[ + – ] Пэрис Хилтон-Реум

Все празднование держится в строжайшей секретности, чтобы не допустить утечки фото и записей. Дело в том, что кадры и видео со свадьбы, которая, помимо самой церемонии, включает в себя две вечеринки, войдут в 13-серийный документальный сериал "Влюбленная Пэрис". Его премьера состоялась в четверг на канале Peacock, в день бракосочетания знаменитости.

"Я хотела, чтобы фанаты увидели, что я нашла своего Прекрасного Принца, и мою счастливую сказочную свадьбу", – заявила Пэрис на шоу Джимми Фэллона.

Как пишет Daily Mail, Пэрис сменила место проведения свадьбы всего за неделю до знаменательного дня. Сначала ее планировали провести в церкви Доброго пастыря в Беверли-Хиллз, однако приглашенный гость сообщил, что теперь планы пересмотрели, и гости в последний момент получили новые приглашения.

Хилтон и Реум начали встречаться в ноябре 2019 года, а уже в феврале 2020-го обручились.

"У нас просто была невероятная химия. У нас было первое свидание, и с тех пор мы не проводили ни одной ночи отдельно. Это довольно удивительно. Я не думаю, что раньше я не думаю, что была готова к хорошим отношениям. Если ты не знаешь себя полностью, ты не можешь впустить кого-то другого. Я так благодарна за то, что нашла идеальную пару. И это мне кажется, что это должно было случиться всегда. Я чувствую, что это должно было произойти", – говорила знаменитая блондинка в интервью PEOPLE в 2020-м.

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум

До того, как начать роман, пара была знакома более 10 лет. Рассказывая об их решении пожениться, Пэрис призналась:

"Прошлый год с COVID ускорил очень многое. Как у человека, который постоянно путешествовал, у меня была возможность остаться дома и пересмотреть то, что было для меня важно. Мои отношения и время, которое я провела с Картером, были подарком".

Напомним, подробности предстоящего торжества стали известны за несколько дней до свадьбы. Кроме того, Пэрис показала, как выбирает свадебное платье.