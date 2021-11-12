Періс Гілтон вийшла заміж і показала перше весільне фото

Урочистість включає в себе саме весілля, а також дві вечірки. Усього святкування триватиме три дні, протягом яких Періс Гілтон змінить 10 суконь.

У США відбулося, мабуть, найочікуваніше весілля року: 40-річна світська левиця і бізнес-вумен Періс Гілтон вийшла заміж за свого нареченого, венчурного капіталіста Картера Реума, повідомляє People.

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Церемонія одруження пройшла у приватному маєтку покійного діда знаменитості Бель-Ейр у Лос-Анджелесі, а серед гостей були мати нареченої Кеті, батько Рік, брат Конрад, тітка Кайл Річард, Кім Кардаш'ян Вест, Кайл Річардс, Емма Робертс. та багато інших знаменитостей.

Нова дружина вже опублікувала перше фото у соцмережі.

"Моя вічність починається сьогодні… ✨💍 11/11 💝", – підписала Гілтон фотографію у весільній сукні від Oscar de la Renta, додавши хештеги #JustMarried та #ForeverHiltonReum. Вона також показала своє каблучку смарагдового ограновування від Жана Дуссе за $2 млн, а обличчя прикрила вуаллю.

[ + – ] Періс Гілтон-Реум

Все святкування тримається в найсуворішій секретності, щоб не допустити витоку фото та записів. Справа в тому, що кадри та відео з весілля, яке, крім самої церемонії, включає дві вечірки, увійдуть до 13-серійного документального серіалу "Закохана Періс". Його прем'єра відбулася у четвер на каналі Peacock, у день одруження знаменитості.

"Я хотіла, щоб фанати побачили, що я знайшла свого Прекрасного Принца, і моє щасливе казкове весілля", — заявила Періс на шоу Джиммі Феллона.

Як пише Daily Mail, Періс змінила місце проведення весілля лише за тиждень до знаменного дня. Спочатку його планували провести у церкві Доброго пастиря у Беверлі-Гіллз, проте запрошений гість повідомив, що тепер плани переглянули, і гості останньої миті отримали нові запрошення.

Гілтон і Реум почали зустрічатися в листопаді 2019 року, а вже в лютому 2020-го побралися.

"У нас просто була неймовірна хімія. У нас було перше побачення, і відтоді ми не проводили жодної ночі окремо. Це досить дивно. Я не думаю, що раніше я не думаю, що була готова до хороших стосунків. Якщо ти не знаєш себе повністю, ти не можеш впустити когось іншого. Я така вдячна за те, що знайшла ідеальну пару. І це мені здається, що це мало статися завжди. Я відчуваю, що це мало статися", – говорила знаменита блондинка в інтерв'ю PEOPLE у 2020-му.

[ + – ] Періс Гілтон та Картер Реум

До того, як розпочати роман, пара була знайома понад 10 років. Розповідаючи про їхнє рішення одружитися, Періс зізналася:

"Минулий рік з COVID прискорив дуже багато. Як у людини, яка постійно подорожувала, я мала можливість залишитися вдома і переглянути те, що було для мене важливо. Мої стосунки і час, який я провела з Картером, були подарунком".

Нагадаємо, подробиці майбутнього урочистості стали відомі за кілька днів до весілля. Крім того, Періс показала, як обирає весільну сукню.