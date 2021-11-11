10 суконь, автомат з шампанським та триденна вечірка. Яким буде весілля Періс Гілтон
40-річна світська левиця та зірка вечірок готується до свого першого весілля.
Періс Гілтон із знаменитої родини Гілтонів, яка сколотила статки у 225 мільйонів фунтів стерлінгів на власній популярності, готується до весільної урочистості. Про це пише Daily Mail.
Для Періс, відомої своїми численними романами, це перший шлюб. Її наречений, Карлос Реум, подарував їй обручку з діамантом за півтора мільйона фунтів. Карлос став на одне коліно на пляжі і зворушена наречена дала свою згоду.
Тепер Періс розповідає всі подробиці про майбутню церемонію у власному реаліті-шоу "Закохана Періс" і вже каже, що мріє про щось "класичне і прекрасне".
Вже відомо, що розкішне весілля організують у сімейному маєтку Гілтонів у Бель-Ейрі. Журналістам вдалося зняти, як біля особняка зводять величезний дерев'яний поміст.
Усю церемонію буде знято для реаліті-шоу. І Періс зазначила, що змінить десять суконь, бо їй подобається міняти вбрання.
Періс також додала, що у її нареченого набагато менше костюмів для урочистостей, тому що "він не такий вимогливий".
"Я хочу, щоб мої шанувальники побачили, що я знайшла свого прекрасного принца і в цій казці є щасливий фінал", — сказала наречена.
Пара повінчається в церкві Святого пастиря в Беверлі-Гіллз.
Періс уже зізналася, що готова стати матір'ю. "Ми вже приступили до процедури ЕКО: завдяки їй я зможу обрати близнюків, якщо захочу. Про це мені розповіла Кім Кардаш'ян, раніше я в темі не розбиралася. Я щаслива, що вона дала мені гарну пораду і познайомила зі своїм лікарем", — розповіла Гілтон. До речі, Кім уже запрошено на урочистість. Нагадаємо, суперзірка, ікона моди та мільярдерка починала, як асистентка Періс у 2000-ті.
Скільки всього буде гостей – невідомо, але дівич-вечорів уже було три. Один пройшов у Вегасі, на інший були запрошені всі подруги Періс і на ньому продавали шампанське у баночках із зображенням нареченого та нареченої в автоматах.
Карлос Реум – старий друг Періс, вони знайомі понад 15 років. Він займається фінансами, створив популярний чоловічий аромат та написав книгу про бізнес. Його батько Роберт є босом Amsted Industries в Чикаго.
Карлос та Періс почали зустрічатися у грудні 2019 року. "Періс добра, розумна, цілеспрямована, щира та дивовижна жінка, і я не можу дочекатися, коли вона стане моєю супутницею життя", зізнався Реум.
Періс – справжня американська принцеса. Вона виросла в особняку в Беверлі-Гіллз, маєтку в Хемпності та люксі в Waldorf Astoria на Манхеттені. У 2007 році вона ненадовго потрапила до в'язниці за кермування у нетверезому стані.
У 2010 році її звинуватили у зберіганні кокаїну після того, як наркотик було знайдено у сумочці. Однак Періс заявила, що сумочка ніяк не могла належати їй, тому що вона не дизайнерська.