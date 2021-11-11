10 суконь, автомат з шампанським та триденна вечірка. Яким буде весілля Періс Гілтон

40-річна світська левиця та зірка вечірок готується до свого першого весілля.

Періс Гілтон із знаменитої родини Гілтонів, яка сколотила статки у 225 мільйонів фунтів стерлінгів на власній популярності, готується до весільної урочистості. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Для Періс, відомої своїми численними романами, це перший шлюб. Її наречений, Карлос Реум, подарував їй обручку з діамантом за півтора мільйона фунтів. Карлос став на одне коліно на пляжі і зворушена наречена дала свою згоду.

[ + – ] Заручини Періс Гілтон Фото: Instagram parishilton

Тепер Періс розповідає всі подробиці про майбутню церемонію у власному реаліті-шоу "Закохана Періс" і вже каже, що мріє про щось "класичне і прекрасне".

Вже відомо, що розкішне весілля організують у сімейному маєтку Гілтонів у Бель-Ейрі. Журналістам вдалося зняти, як біля особняка зводять величезний дерев'яний поміст.

[ + – ] Маєток Гілтонів у Бель-Ейр Фото: The Daily Mail

Усю церемонію буде знято для реаліті-шоу. І Періс зазначила, що змінить десять суконь, бо їй подобається міняти вбрання.

Періс також додала, що у її нареченого набагато менше костюмів для урочистостей, тому що "він не такий вимогливий".

"Я хочу, щоб мої шанувальники побачили, що я знайшла свого прекрасного принца і в цій казці є щасливий фінал", — сказала наречена.

[ + – ] Один із дівич-вечорів Періс Гілтон

Пара повінчається в церкві Святого пастиря в Беверлі-Гіллз.

Періс уже зізналася, що готова стати матір'ю. "Ми вже приступили до процедури ЕКО: завдяки їй я зможу обрати близнюків, якщо захочу. Про це мені розповіла Кім Кардаш'ян, раніше я в темі не розбиралася. Я щаслива, що вона дала мені гарну пораду і познайомила зі своїм лікарем", — розповіла Гілтон. До речі, Кім уже запрошено на урочистість. Нагадаємо, суперзірка, ікона моди та мільярдерка починала, як асистентка Періс у 2000-ті.

[ + – ] Один з дівич-вечорів Періс Гілтон у Вегасі Фото: Instagram parishilton

Скільки всього буде гостей – невідомо, але дівич-вечорів уже було три. Один пройшов у Вегасі, на інший були запрошені всі подруги Періс і на ньому продавали шампанське у баночках із зображенням нареченого та нареченої в автоматах.

Карлос Реум – старий друг Періс, вони знайомі понад 15 років. Він займається фінансами, створив популярний чоловічий аромат та написав книгу про бізнес. Його батько Роберт є босом Amsted Industries в Чикаго.

Карлос та Періс почали зустрічатися у грудні 2019 року. "Періс добра, розумна, цілеспрямована, щира та дивовижна жінка, і я не можу дочекатися, коли вона стане моєю супутницею життя", зізнався Реум.

[ + – ] Одна з передвесільних вечірок Періс Гілтон Фото: Instagram parishilton [ + – ] Одна з передвесільних вечірок Періс Гілтон Фото: Instagram parishilton

Періс – справжня американська принцеса. Вона виросла в особняку в Беверлі-Гіллз, маєтку в Хемпності та люксі в Waldorf Astoria на Манхеттені. У 2007 році вона ненадовго потрапила до в'язниці за кермування у нетверезому стані.

У 2010 році її звинуватили у зберіганні кокаїну після того, як наркотик було знайдено у сумочці. Однак Періс заявила, що сумочка ніяк не могла належати їй, тому що вона не дизайнерська.