10 платьев, автомат с шампанским и трехдневная вечеринка. Какой будет свадьба Пэрис Хилтон

40-летняя светская львица и звезда вечеринок готовится к своей первой свадьбе

Пэрис Хилтон из знаменитой семьи Хилтонов, которая сколотила состояние в 225 миллионов фунтов стерлингов на собственной популярности, готовится к свадебному торжеству. Об этом пишет Daily Mail.

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Для Пэрис, известной своими многочисленными романами, это будет первый брак. Ее жених, Карлос Реум, подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом за полтора миллиона фунтов. Карлос стал на одно колено на пляже и растроганная невеста дала свое согласие.

[ + – ] Помолвка Пэрис Хилтон Фото: Instagram parishilton

Теперь Пэрис рассказывает все подробности о грядущей церемонии в собственном реалити-шоу "Влюбленная Пэрис" и уже говорит, что мечтает о чем-то "классическом и прекрасном".

Уже известно, что роскошная свадьба будет организована в семейном имении Хилтонов в Бель-Эйр. Журналистам удалось снять, как возле особняка возводят огромный деревянный помост.

[ + – ] Имение Хилтонов в Бель-Эйр Фото: The Daily Mail

Вся церемония будет снята для реалити-шоу. И Пэрис отметила, что сменит десять платьев, потому что ей нравится менять наряды.

Пэрис также добавила, что у ее жениха гораздо меньше костюмов для торжества, потому что "он не так требователен".

"Я хочу, чтобы мои поклонники увидели, что я нашла своего прекрасного принца и в этой сказке есть счастливый финал", – сказала невеста.

[ + – ] Один из девичников Пэрис Хилтон

Пара обвенчается в церкви Святого пастыря в Беверли-Хиллз.

Пэрис уже призналась, что готова стать матерью. "Мы уже приступили к процедуре ЭКО: благодаря ей я смогу выбрать близнецов, если захочу. Об этом мне рассказала Ким Кардашьян, раньше я в теме не разбиралась. Я счастлива, что она дала мне хороший совет и познакомила со своим доктором", — рассказала Хилтон. К слову, Ким уже приглашена на торжество. Напомним, суперзвезда, икона моды и миллиардерша начинала, как ассистентка Пэрис в 2000-е.

[ + – ] Один из девичников Пэрис Хилтон в Вегасе Фото: Instagram parishilton

Сколько всего будет гостей – неизвестно, но девичников уже было три. Один прошел в Вегасе, на другой были приглашены все подруги Пэрис и на нем продавали шампанское в баночках с изображением жениха и невесты в автоматах.

Карлос Реум – старый друг Пэрис, они знакомы более 15 лет. Он занимается финансами, создал популярный мужской аромат и написал книгу о бизнесе. Его отец, Роберт, является боссом Amsted Industries в Чикаго.

Карлос и Пэрис начали встречаться в декабре 2019 года. " Пэрис добрая, умная, целеустремленная, искренняя и удивительная женщина, и я не могу дождаться, когда она станет моим спутником жизни", признался Реум.

[ + – ] Одна из предсвадебных вечеринок Пэрис Хилтон Фото: Instagram parishilton [ + – ] Одна из предсвадебных вечеринок Пэрис Хилтон Фото: Instagram parishilton

Пэрис – настоящая американская принцесса. Она выросла в особняке в Беверли-Хиллз, имении в Хэмпносте и люксе в Waldorf Astoria на Манхэттене. В 2007 году она ненадолго попала в тюрьму за вождение в нетрезвом виде.

В 2010 году ее обвинили в хранении кокаина после того, как наркотик был найден в сумочке. Однако Пэрис заявила, что сумочка никак не могла принадлежать ей, потому что она "не дизайнерская".