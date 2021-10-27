Періс Гілтон показала, як обирає весільну сукню

У лютому цього року Періс побралася з парфумером Картером Реумом і тепер готується до весілля.

40-річна світська левиця та зірка таблоїдів Періс Гілтон продемонструвала, як обирає весільну сукню у трейлері свого нового реаліті-шоу "Закохана Періс". У ньому, крім власне винуватиці урочистості, знялися її сестра Нікі Гілтон, її мати Кеті Гілтон, а також деякі із сімейства Кардаш'ян, пише Daily Mail.

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Періс побралася з парфумером Картером Реумом на початку 2021 року, а тепер зайнята підготовкою до грандіозного весілля.

Фото: Скриншот

[ + – ] Періс Гілтон обирає весільну сукню Фото: Скриншот

Вона вже показала, як обирає весільну сукню, але поки що ні на одному не зупинила свій вибір, й обговорює з матір'ю та сестрою, де краще провести церемонію.

Реум подарував своїй обраниці обручку з величезним діамантом ограновування "смарагд" від дизайнера Жана Дуссе й опустився на одне коліно.

Періс уже повідомила, що вона дуже щаслива. Раніше вона заміжня не була, хоч і може похвалитися великим списком шанувальників, серед яких співак Нік Картер та спадкоємець мільярдного статку Паріс Латсіс.

[ + – ] Трейлер реаліті-шоу Періс Гілтон

Сестра Періс Нікі, яка пов'язала себе узами шлюбу з Джеймсом Ротшильдом у 2015 році, попередила її, що "люди трохи божеволіють від весіль".

Відомо, що на весілля вже складають списки гостей, і до нього вже внесли 75 найближчих друзів. Але Періс не може визначитися з місцем проведення церемонії, тому що всі потрібні місця вже заброньовані. "Доведеться вийти заміж у піцерії", — іронічно заявляє Періс у трейлері.