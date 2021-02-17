Періс Хілтон заручилася з парфумером

Обранцем акторки, співачки і колишньої спадкоємиці імперії Хілтонів став бізнесмен Картер Реума

Відома світська тусовниця Періс Хілтон, яка тільки нещодавно заговорила про те, що готова до сімейного життя і материнства, офіційно заручилася зі своїм обранцем, бізнесменом Картером Реумом. Про це пише Daily Mail.

Картер Реума разом з братом створив бренд преміального парфуму VEEV Spirits. Також він є автором книг з підприємництва.

[ + – ] Періс Хілтон і Картер Реума [ + – ] кільце Періс

Періс Хілтон докладно описала заручини на своєму сайті, повідомивши, що вони просто гуляли з Картером по пляжу на тропічному острові, коли він "раптово" привів її в альтанку, прикрашену квітами, де впав на одне коліно і зробив їй пропозицію.

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Втім, якщо судити з фотографій, які Періс опублікувала, до заручин усі ретельно підготувалися, не тільки щаслива пара, а й їхні рідні, які теж у цей момент опинилися на пляжі.

[ + – ] Періс Хілтон із сестрою Нікі

Картер подарував своїй обраниці каблучку з величезним діамантом від Жана Дуссе, правнука Луї Картьє.

[ + – ] Періс Хілтон із сім'єю

Періс Хілтон народилася 17 лютого 1981 року в родині Ріка і Кеті Хілтон. Періс Хілтон є правнучкою Конрада Хілтона, засновника мережі готелів Hilton. Періс — старша дитина в сім'ї, у неї є молодша сестра — Нікі Хілтон, і два брати — Баррон і Конрад Хілтон.

У 2007 році дідусь Періс позбавив її спадщини, і його біограф повідомив, що 79-річний Беррон "дуже збентежений тим, як Періс плямує ім'я Хілтонів". Однак з того часу Періс заснувала свій власний бренд.

Вона ще жодного разу не виходила заміж, раніше зустрічалася з Ріком Саломоном, колишнім чоловіком Памели Андерсон, з яким записала скандальне секс-відео, що потрапило в мережу, Ніком Картером, учасником групи Backstreet Boys і актором-початківцем Крісом Зілкою. Останній після розірвання заручин з Періс потрапив у реабілітаційну клініку.