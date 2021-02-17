Пэрис Хилтон обручилась с парфюмером

Избранником актрисы, певицы и бывшей наследницы империи Хилтонов стал бизнесмен Картер Реум

Известная светская тусовщица Пэрис Хилтон, которая только недавно заговорила о том, что готова к семейной жизни и материнству, официально обручилась со своим избранником, бизнесменом Картером Реумом. Об этом пишет Daily Mail.

Картер Реум вместе с братом создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству.

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум [ + – ] кольцо Пэрис

Пэрис Хилтон подробно описала помолвку на своем сайте, сообщив, что они просто гуляли с Картером по пляжу на тропическом острове, когда он "внезапно" привел ее в беседку, украшенную цветами, где упал на одно колено и сделал ей предложение.

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Впрочем, если судить по фотографиям, которые Пэрис опубликовала, к помолвке все тщательно подготовились, не только счастливая пара, но и их родные, которые тоже в этот момент оказались на пляже.

[ + – ] Пэрис Хилтон с сестрой Ники

Картер подарил своей избраннице кольцо с огромным бриллиантом от Жана Дуссе, правнука Луи Картье.

[ + – ] Пэрис Хилтон с семьей

Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в семье Рика и Кэти Хилтон. Пэрис Хилтон является правнучкой Конрада Хилтона, основателя сети отелей Hilton. Пэрис — старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра — Ники Хилтон, и два брата — Баррон и Конрад Хилтоны.

В 2007 году дедушка Пэрис лишил ее наследства, и его биограф сообщил, что 79-летний Бэррон "очень сконфужен тем, как Пэрис пятнает имя Хилтонов". Однако с той поры Пэрис основала свой собственный бренд.

Она еще ни разу не была замужем, ранее встречалась с Риком Саломоном, бывшим мужем Памелы Андерсон, с которым записала скандальное секс-видео, попавшее в Сеть, Ником Картером, участником группы Backstreet Boys и начинающим актером Крисом Зилкой. Последний, после расторжения помолвки с Пэрис попал в реабилитационную клинику.