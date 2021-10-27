Пэрис Хилтон показала, как выбирает свадебное платье

В феврале этого года Пэрис обручилась с парфюмером Картером Реумом и теперь готовится к свадьбе

40-летняя светская львица и звезда таблоидов Пэрис Хилтон продемонстрировала, как выбирает свадебное платье в трейлере своего нового реалити-шоу "Влюбленная Пэрис". В нем, кроме самой виновницы торжества снялись ее сестра Ники Хилтон, ее мать Кэти Хилтон, а также некоторые из семейства Кардашьян, пишет Daily Mail.

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Пэрис обручилась с парфюмером Картером Реумом в начале 2021 года, а теперь занята подготовкой к грандиозной свадьбе.

Фото: Скриншот

[ + – ] Пэрис Хилтон выбирает свадебное платье Фото: Скриншот

Она уже показала, как выбирает свадебное платье, но пока ни на одном не остановила свой выбор, и обсуждает с матерью и сестрой, где лучше провести церемонию.

Реум подарил своей избраннице кольцо с огромным бриллиантом огранки "изумруд" от дизайнера Жана Дуссе и опустился на одно колено.

Пэрис уже сообщила, что она очень счастлива. Ранее она замужем не была, хоть и может похвастаться большим списком поклонников, среди которых певец Ник Картер и наследник миллиардного состояния Парис Латсис.

[ + – ] Трейлер реалити-шоу Пэрис Хилтон

Сестра Пэрис Ники, которая связала себя узами брака с Джеймсом Ротшильдом в 2015 году, предупредила ее, что "люди немного сходят с ума от свадеб".

Известно, что на свадьбу уже составляют списки гостей, и в него уже внесли 75 самых близких друзей. Но Пэрис не может определиться с местом проведения церемонии, потому что все подходящие места уже забронированы. "Придется выйти замуж в пиццерии", — иронично заявляет Пэрис в трейлере.