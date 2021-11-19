Кріштіану Роналду приїхав на тренування "Манчестер Юнайтед" на Bentley за 250 тисяч фунтів (фото)

Зірковий португалець повернувся до клубу після матчів за збірну Португалії. На клубну базу Роналду приїхав на новому автомобілі та в супроводі охорони.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду показав свій новий автомобіль, повідомляє видання The Sun.

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Футболіст приїхав на тренування клубу після матчів за збірну Португалії на новому Bentley вартістю 250 тисяч фунтів. За Роналду їхав ще один автомобіль, Range Rover, у якому перебувала приватна охорона.

[ + – ] Кріштіану Роналду приїхав на тренування "Манчестер Юнайтед" Фото: Eamonn and James Clarke

На фото можна побачити, що в автомобілі Роналду кермо розміщено з лівого боку, тоді як у Великій Британії в більшості автомобілів кермо розташоване праворуч.

На Кріштіану Роналду в "Манчестері" покладають великі надії, оскільки в останніх семи матчах "манкуніанці" здобули лише дві перемоги. Не може Роналду похвалитися й успіхами з національною збірною, оскільки Португалія програла Сербії (1:2) та поступилася першим рядком у групі відбору на ЧС-2022.

Після цієї гри головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів, що Кріштіану Роналду сказав суперникам після фінального свистка.

Наступний матч у чемпіонаті Англії "Манчестер Юнайтед" проведе 20 листопада, а суперником стане "Вотфорд". Початок матчу — о 17:00 за київським часом.

Раніше Фокус розповідав про фінансове становище в "Манчестер Юнайтед": зарплатна відомість "червоних дияволів" порівняно з 2020 роком зросла на 23%. При цьому доходи від продажу квитків зросли, а чистий борг клубу зменшився, але лише на один мільйон євро.

Незважаючи на це, "Манчестер Юнайтед" хоче підписати форварда "Борусії" Дортмунда Ерлінга Голанда. Як повідомляють британські ЗМІ, за 21-річного норвежця "манкуніанці" конкурують із лондонським "Челсі". Обидва клуби готові заплатити 64 мільйони фунтів стерлінгів. Також повідомлялося, що з боротьби за футболіста випав мадридський "Реал". Статистика Голанда вражає: за "Боруссію" він провів 69 матчів і забив 70 м'ячів, а його трансферну вартість оцінюють у 150 мільйонів євро.