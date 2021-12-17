Криштиану Роналду и его невеста раскрыли пол будущих детей
У знаменитого футболиста родятся мальчик и девочка. Раскрыть тайну ему помогли его старшие детишки
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии, знаменитый Криштиану Роналду ранее сообщил, что его возлюбленная Джорджина Родригес беременна близнецами, но пол малышей стал известен только сейчас. Об этом футболист рассказал в Instagram.
У него и модели Джорджины Родригес будут девочка и мальчик. Футболист выложил видео, на котором его дети у роскошно украшенной елки лопают два надувных шара из которых вылетают розовые и голубые конфетти.
"Где начинается жизнь и никогда не кончается любовь", — подписал ролик Роналду, который также перепостила его невеста Джорджина Родригес. Видео радостного события поклонники футболиста уже просмотрели более 23 миллионов раз.
Роналду сообщил о беременности невесты 28 октября. Он выложил совместную фотографию, на которых видны два снимка УЗИ.
"Рады сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, и мы не можем дождаться встречи", — подписал снимок Роналду.
Роналду встречается с аргентинкой с 2016 года. Они познакомились в модном бутике Gucci в Мадриде, где Джорджина работала продавщицей.
Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, родившуюся в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.
Впрочем, ранее мать Роналду, Долореш Авейру заявила, что не одобряет выбор сына. Она сказала, что против свадьбы, потому что Джорджину, по ее мнению, интересует только миллионное состояние футболиста. А еще он все больше отдаляется от семьи, прислушиваясь только к мнению невесты. Хотя ранее мать Роналду неплохо относилась к Джорджине и даже называла ее "хорошей девочкой".
Сама Джорджина признавалась, что очень хочет за Роналду замуж.