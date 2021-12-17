Криштиану Роналду и его невеста раскрыли пол будущих детей

У знаменитого футболиста родятся мальчик и девочка. Раскрыть тайну ему помогли его старшие детишки

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии, знаменитый Криштиану Роналду ранее сообщил, что его возлюбленная Джорджина Родригес беременна близнецами, но пол малышей стал известен только сейчас. Об этом футболист рассказал в Instagram.

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У него и модели Джорджины Родригес будут девочка и мальчик. Футболист выложил видео, на котором его дети у роскошно украшенной елки лопают два надувных шара из которых вылетают розовые и голубые конфетти.

"Где начинается жизнь и никогда не кончается любовь", — подписал ролик Роналду, который также перепостила его невеста Джорджина Родригес. Видео радостного события поклонники футболиста уже просмотрели более 23 миллионов раз.

Роналду сообщил о беременности невесты 28 октября. Он выложил совместную фотографию, на которых видны два снимка УЗИ.

"Рады сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, и мы не можем дождаться встречи", — подписал снимок Роналду.

[ + – ] Криштиану Роналду с невестой Джорджиной Родригес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Роналду встречается с аргентинкой с 2016 года. Они познакомились в модном бутике Gucci в Мадриде, где Джорджина работала продавщицей.

Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, родившуюся в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

[ + – ] Криштиану Роналду с невестой и детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Впрочем, ранее мать Роналду, Долореш Авейру заявила, что не одобряет выбор сына. Она сказала, что против свадьбы, потому что Джорджину, по ее мнению, интересует только миллионное состояние футболиста. А еще он все больше отдаляется от семьи, прислушиваясь только к мнению невесты. Хотя ранее мать Роналду неплохо относилась к Джорджине и даже называла ее "хорошей девочкой".

Сама Джорджина признавалась, что очень хочет за Роналду замуж.