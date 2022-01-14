"Я выиграл больше трофеев, чем они". Роналду назвал своих кумиров в футболе

Оба футболиста являются бразильцами, а португалец не удержался от шуток в их адрес.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о футболистах, которые были его кумирами в детстве. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на интервью 36-летнего португальца ESPN Brazil.

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По словам Роналду, его любимыми футболистами были бразильцы Роналдо и Роналдиньо. Португалец вдохновлялся выступлениями этих футболистов и хотел им подражать.

"Я не люблю сравнений и предпочел бы сказать, что Роналдо и Роналдиньо оставили свое наследие, свою историю. Но если говорить по фактам, то я выиграл больше личных титулов, чем они. В то же время, но оба выиграли чемпионат мира.

Я им очень симпатизирую. Я вырос, наблюдая, как они оба играют. Не важно, кто лучший, а кто второй. Они мои кумиры и написали красивую историю в футболе", — заявил Криштиану Роналду.

Отметим, что Роналдо Луис Назариу Лима и Роналдиньо становились обладателями Кубка мира, выиграв мировой чемпионат в 2002 году. Тогда в финале сборная Бразилии победила команду Германии со счетом 2:0.

Роналдо, с которым в начале карьеры часто путали Криштиану Роналду, известен по выступлениям за ПСВ, "Барселону", "Интер" (Милан) и мадридский "Реал". В составе сборной Бразилии он провел 98 матчей и забил 62 мяча. Профессиональную карьеру Роналдо завершил в 2011 году из-за проблем с коленями.

Роналдиньо получил мировую известность в период своих выступлений за "Барселону" (2003 — 2008). После каталонского клуба бразилец уехал в "Милан", а после доигрывал в Бразилии. Карьеру он завершил в 2015 году.

Напомним, ранее Криштиану Роналду раскритиковал молодых футболистов "Манчестер Юнайтед", которые не хотят прислушиваться к его советам.

В конце декабря Криштиану Роналду опубликовал пост, в котором подвел итоги 2021 года. В нем он отметил, что недоволен выступлениями "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне.