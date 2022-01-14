"Я виграв більше трофеїв, ніж вони". Роналду назвав своїх кумирів у футболі

Обидва футболісти є бразильцями, а португалець не втримався від жартів на їхню адресу.

Португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розповів про футболістів, які були його кумирами в дитинстві. Про це повідомляє The Sun із посиланням на інтерв'ю 36-річного португальця ESPN Brazil.

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За словами Роналду, його улюбленими футболістами були бразильці Роналдо та Роналдінью. Португалець надихався виступами цих футболістів і хотів наслідувати їх.

"Я не люблю порівнянь і вважав за краще сказати, що Роналдо та Роналдінью залишили свою спадщину, свою історію. Але якщо говорити за фактами, то я виграв більше особистих титулів, ніж вони. У той же час, але обидва виграли чемпіонат світу.

Я їм дуже симпатизую. Я виріс, спостерігаючи, як вони грають. Не важливо, хто найкращий, а хто другий. Вони мої кумири і написали гарну історію у футболі", — заявив Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що Роналдо Луїс Назаріу ді Ліма та Роналдінью ставали володарями Кубка світу, вигравши світовий чемпіонат у 2002 році. Тоді у фіналі збірна Бразилії перемогла команду Німеччини з рахунком 2:0.

Роналдо, з яким на початку кар'єри часто плутали Кріштіану Роналду, відомий за виступами за ПСВ, "Барселону", "Інтер" (Мілан) і мадридський "Реал". У складі збірної Бразилії він провів 98 матчів і забив 62 м'ячі. Професійну кар'єру Роналдо завершив у 2011 році через проблеми з колінами.

Роналдінью отримав світову популярність у період своїх виступів за "Барселону" (2003 — 2008). Після каталонського клубу бразилець виїхав у "Мілан", а потім догравав у Бразилії. Кар'єру він завершив у 2015 році.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду розкритикував молодих футболістів "Манчестер Юнайтед", які не хочуть прислухатися до його порад.

Наприкінці грудня Кріштіану Роналду опублікував допис, у якому підбив підсумки 2021 року. У ньому він зазначив, що незадоволений виступами "Манчестер Юнайтед" цього сезону.