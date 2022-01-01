Незадоволений досягненнями у "Манчестер Юнайтед". Роналду підбив підсумки 2021 року

Португальський футболіст опублікував відвертий допис в Instagram, в якому розповів про події свого життя, що відбулися минулого року.

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив про невдоволення досягненнями "Манчестер Юнайтед" у 2021 році. Про це футболіст написав на своїй сторінці у Instagram.

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36-річний португалець зазначив, що рік, що минає, не був для нього легким, незважаючи на те, що він забив 47 м'ячів у різних турнірах, а також згадав про виступи збірної Португалії на Євро-2020.

"Два різні клуби та п'ять різних тренерів. Вдалося зіграти у фінальному етапі Євро-2020 з моєю національною збірною, а ще один відбірковий етап, на чемпіонат світу залишався незавершеним і перенесеним на 2022 рік. У "Ювентусі" я пишався тим, що виграв Кубок Італії та Суперкубок Італії, а також став найкращим бомбардиром Серії А. А в збірній Португалії я став одним із найкращих бомбардирів Євро-2020. І, звичайно ж, моє повернення на "Олд Траффорд" завжди буде одним із найзнаковіших моментів у моїй кар'єрі", — написав Роналду.

Проте тим, що відбувається в англійському клубі, Роналду незадоволений.

"Але мене не влаштовує те, чого ми досягаємо в "Манчестер Юнайтед". Я впевнений, що ніхто з нас не щасливий. Ми знаємо, що маємо працювати старанніше, грати краще і робити більше, ніж ми робимо зараз", — зазначив футболіст.

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Зазначимо, що менше, ніж за добу, пост Роналду набрав 7,2 млн. позначок "Подобається".

У поточному чемпіонаті Англії "Манчестер Юнайтед" посідає лише шосте місце, маючи в активі 31 очко. Від лідера, "Манчестер Сіті", Кріштіану Роналду та компанія відстають вже на 19 очок, але мають ще дві гри у запасі: це перенесені матчі 15-го туру з "Брентфордом" та 16-го туру з "Брайтоном".

Раніше Фокус розповідав про те, що в Індії місцеві жителі виступили проти будівництва статуї Кріштіану Роналду.

В іспанських ЗМІ наприкінці грудня з'явилася інформація, що Роналду хотів би перейти до "Барселони". За даними журналістів, агент гравця Жорже Мендеш уже провів переговори із президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою.

На початку грудня Кріштіану Роналду отримав повістку до прокуратури Туріна, яка розслідує справу про махінації у футбольному клубі "Ювентус", за який Роналду виступав з 2018 до 2021 року.