В Індії місцеві жителі виступили проти статуї Кріштіану Роналду (фото)

Місцевих жителів обурила національність спортсмена. Справа в тому, що нинішня індійська територія до 1510 перебувала під владою рідної для футболіста Португалії.

В Індії в штаті Гоа, місті Калангуте, встановили бронзову статую відомому португальському футболісту Кріштіану Роналду, що викликало обурення у багатьох жителів, повідомляє ВВС.

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Справа в тому, що національність Роналду нагадала колоніальне минуле мешканцям штату Гоа, через що вони вийшли із чорними прапорами на протест. Адже з 1510 років уже нині індійська територія перебувала під владою Португалії і здобула свою незалежність лише 60 років тому.

[ + – ] статуя Роналду в Індії

За задумом чиновників, статуя португальського футболіста мала надихати молодь на досягнення у цьому виді спорту, який популярний у Калангуті. Але містяни вважають: Роналду не найкращий приклад для наслідування, і можна було вибрати іншого спортсмена з Індії. Один із учасників протесту сказав, що це могла б бути статуя Саміру Наїку та Бруно Коутіньо — вітчизняним футболістам.

"Встановити цього року пам'ятник португальському футболісту — блюзнірство. Ми засуджуємо це", — заявили жителі Калангуту.

Як повідомлялося, раніше на португальському острові Мадейра ім'я Кріштіану Роналду збиралися присвоїти аеропорту, що також розкритикували деякі місцеві жителі та політики.