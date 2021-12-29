В Индии местные жители выступили против статуи Криштиану Роналду (фото)

Местных жителей возмутила национальность спортсмена. Дело в том, что нынешняя индийская территория до 1510 годов находилась под властью родной для футболиста Португалии.

В Индии в штате Гоа, городе Калангуте, установили бронзовую статую известному португальскому футболисту Криштиану Роналду, что вызвало возмущение у многих жителей, сообщает ВВС.

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Дело в том, что национальность Роналду напомнила колониальное прошлое жителям штата Гоа, из-за чего они вышли с черными флагами на протест. Ведь с 1510 годов уже ныне индийская территория находилась под властью Португалии и обрела свою независимость только 60 лет назад.

[ + – ] статуя Роналду в Индии

По замыслу чиновников, статуя португальского футболиста должна была вдохновлять молодежь на достижения в этом виде спорта, который популярен в Калангуте. Но горожане считают: Роналду не лучший пример для подражания и можно было выбрать другого спортсмена с Индии. Один из участников протеста сказал, что это могла бы быть статуя Самир Наику и Бруно Коутиньо — отечественным футболистам.

"Установить в этом году памятник португальскому футболисту — кощунственно. Мы осуждаем это", — заявили жители Калангута.

Как сообщалось, ранее на португальском острове Мадейра имя Криштиану Роналду собирались присвоить аэропорту, что также раскритиковали некоторые местные жители и политики.