Уболівальники "Реала" шоковані: Роналду планує перейти в "Барселону"

Ліонель Мессі може надати португальцеві свій будинок. Про це захисник каталонського клубу Жерар Піке попросив свого колишнього одноклубника.

Португальський форвард "Манчестер Юнайтед" звернувся до футболіста "Барселони" Жерара Піке з проханням поговорити з головним тренером "Блауграна" Хаві Ернандесом щодо можливого переходу. Про це повідомляє The Sun.

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Агент футболіста Жорже Мендеш також нещодавно провів переговори із президентом "Барси", за даними іспанських медіа. У відомого футбольного агента склалися добрі ділові відносини з президентом каталонського клубу Жуаном Лапортою, і можливість цього трансферу вони вже обговорили.

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Повідомиться, що Роналду нещасливий у Манчестері. Незважаючи на те, що гравець демонструє хорошу форму та регулярно забиває важливі для команди м'ячі, клуб поки що далеко від своїх амбіцій у турнірній таблиці чемпіонату Англії — манкуніанці посідають лише сьому позицію, програючи лідеру "Манчестер Сіті" вже 19 очок.

Більше того, з приходом нового тренера Ральфа Рагніка Роналду може опинитися на лаві запасних. За чутками, методи роботи німецького фахівця здалися португальцю не цілком переконливими.

Також повідомляється, що тренер "Барси" Хаві Ернандес питав Піке про те, на якій позиції хотів би грати Роналду в "Барселоні".

Футболіст "Барселони" Жерар Піке також звернувся до Ліонеля Мессі з проханням дозволити Роналду орендувати його будинок у Барселоні, якщо він все ж таки переїде до столиці Каталонії.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво "Динамо" Київ хотіло запросити в команду нападника СК "Дніпро-1" Артема Довбика, але вартість трансферу гравця збірної України виявилася непідйомною для киян. Керівництво "Дніпра-1" планує заробити на переході свого футболіста 12-15 мільйонів євро.