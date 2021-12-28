Болельщики "Реала" шокированы: Роналду планирует перейти в "Барселону"

Лионель Месси может предоставить португальцу свой дом. Об этом защитник каталонского клуба Жерар Пике попросил своего бывшего одноклубника.

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" обратился к футболисту "Барселоны" Жерару Пике с просьбой поговорить с главным тренером "блауграна" Хави Эрнандесом на предмет возможного перехода. Об этом сообщает The Sun.

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Агент футболиста Жорже Мендеш также недавно провел переговоры с президентом "Барсы", по данным испанских медиа. У известного футбольного агента сложились хорошие деловые отношения с президентом каталонского клуба Жуаном Лапортой, и возможность этого трансфера они уже обсудили.

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Сообщится, что Роналду несчастлив в Манчестере. Несмотря на то, что игрок демонстрирует хорошую форму и регулярно забивает важные для команды мячи, клуб пока далеко от своих амбиций в турнирной таблице чемпионата Англии — манкунианцы занимают только седьмую позицию, проигрывая лидеру, "Манчестер Сити" уже 19 очков.

Более того, с приходом нового тренера Ральфа Рагника, Роналду может оказаться на скамейке запасных. По слухам, методы работы немецкого специалиста показались португальцу не вполне убедительными.

Также сообщается, что тренер "Барсы" Хави Эрнандес спрашивал Пике о том, на какой позиции хотел бы играть Роналду в "Барселоне".

Футболист "Барселоны" Жерар Пике также обратился к Лионелю Месси с просьбой позволить Роналду арендовать его дом в Барселоне, если он все же переедет в столицу Каталонии.

Ранее Фокус сообщал, что руководство "Динамо" Киев хотело пригласить в команду нападающего СК "Днепр-1" Артема Довбика, но стоимость трансфера игрока сборной Украины оказалась неподъемной для киевлян. Руководство "Днепра-1" планирует заработать на переходе своего футболиста 12-15 миллионов евро.