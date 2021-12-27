"Заманювали гравці". Довбик розповів про перехід у "Динамо"

Київський клуб відлякала висока ціна за нападника СК "Дніпро-1".

Нападник збірної України з футболу та клубу "СК Дніпро-1" Артем Довбик розповів про те, як минулого літа міг стати футболістом київського "Динамо".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

В інтерв'ю YouTube-проекту BurBuzz 24-річний футболіст зазначив, що перші розмови про перехід у стан чемпіона України у нього відбулися з партнерами національної команди — Віктором Циганковим та Олександром Тимчиком.

"Були такі розмови. Гравці казали мені, що є великий інтерес. Я задружився у збірній з Вітею Циганковим і з Тимчиком, але це були тільки розмови. Хотів би я грати в "Динамо"? Це важке питання. Має все зійтися. Найголовніше, я зрозумів для себе, що треба йти туди, де тебе хочуть, не напрошуватися нікуди. Якщо тебе в цьому клубі бачить головний тренер, то треба йти. А якщо дві людини хоче, а дві не хоче, то це не моя історія. навіть не буду такий варіант розглядати", — сказав Артем Довбик.

Раніше журналіст Ігор Циганик розповідав, що клуб Довбіка СК "Дніпро-1" хоче отримати за футболіста компенсацію у розмірі 12-15 мільйонів євро. При цьому половина цієї суми має бути виплачена попередньому клубу гравця — датському "Мідтьюлланду". За словами Циганика, бажання придбати Довбика в "Динамо" походить від головного тренера киян Мірчі Луческу.

У липні Фокус розповідав, що Артем Довбік міг перейти в один із турецьких клубів, але сторони не зійшлися у сумі трансферу.

Артем Довбик є найкращим бомбардиром поточного чемпіонату України: він забив 14 м'ячів у 17 матчах. Завдяки результативності футболіста, клуб із "Дніпра" завершив осінню частину чемпіонату на третьому місці, маючи в активі 40 очок. Це на чотири пункти більше, ніж у найближчого переслідувача – луганської "Зорі".

За даними спеціалізованого ресурсу Transfermarkt.com, ринкова ціна Артема Довбика складає 5 мільйонів євро.