Турецький гранд зробить вирішальну пропозицію для героя України на Євро

Український футболіст знаходиться в кроці від переходу в турецьку команду.

Керівництво турецького "Трабзонспора" зробить протягом тижня пропозицію "Дніпру-1" про трансфер нападника команди Артема Довбика, стверджує Sabah.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Раніше повідомлялося, що турецький клуб зацікавлений в послугах українського футболіста, але не вестиме переговори з дніпрянами, якщо вони запитають високу ціну за гравця. Зазначалося, що потенційна сума трансферу може скласти пʼять мільйонів євро.

ЗМІ повідомляє, що для "Трабзонспора" пріоритетним варіантом залишається повернення в команду нападника Лейпцига Александера Серлота, а Довбик розглядається, як запасний варіант.

Нагадаємо, український футболіст привернув увагу іноземних клубів після того, як забив вирішальний гол у поєдинку 1/8 чемпіонату Європи проти збірної Швеції, який вивів Україну до чвертьфіналу.

Також відомо, що в іноземний чемпіонат може відправитися ще один український нападник — команда Серії А "Дженоа" відновила свій інтерес до форварда київського "Динамо" Владислава Супряги, чия потенційна сума трансферу може скласти девʼять мільйонів євро.

Раніше Фокус розповідав, що автором вирішального голу в матчі Швеція — Україна вже цікавляться в Іспанії та Італії. Нападник збірної України Артем Довбик, який відзначився вирішальним голом збірної в 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції (2:1), може покинути чемпіонат України.

24-річний нападник є гравцем "Дніпра-1", але вже потрапив у сферу інтересів закордонних клубів. Як повідомляє TuttoMercatoWeb, Довбиком цікавився іспанський "Реал Сосьєдад" та італійський "Торіно".

Міг опинитися у Франції, забив історичний гол збірної України: хто такий Артем Довбик.