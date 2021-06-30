Автором вирішального гола в матчі Швеція — Україна вже цікавляться в Іспанії та Італії

Артем Довбик є гравцем "Дніпра-1", але після тріумфального голу в 1/8 фіналу Євро-2020 потрапив у сферу інтересів закордонних клубів.

Нападник збірної України Артем Довбик, який відзначився вирішальним голом збірної в 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції (2:1), може покинути чемпіонат України.

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24-річний нападник є гравцем "Дніпра-1", але вже потрапив у сферу інтересів закордонних клубів. Як повідомляє TuttoMercatoWeb, Довбиком цікавиться іспанська "Реал Сосьєдад" та італійський "Торіно".

Артем Довбик зіграв свій перший матч на Євро-2020 і відразу ж відзначився забитим голом. Свій успішний вихід про прокоментував так:

"Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався", — сказав Довбик кореспондентам УЄФА.

Раніше Фокус розповідав, що насправді носив Довбик під футболкою. Святкуючи гол, він зняв футболку, а під нею знаходився чорний топ.

Нагадаємо, що кращим гравцем матчу Швеція — Україна визнаний півзахисник української команди Олександр Зінченко.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Гордість переповнює. 5 висновків із перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

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