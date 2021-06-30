Зінченко — кращий гравець матчу Швеція — Україна (відео)

Українець Олександр Зінченко забив гол сам, а також віддав вирішальну гольову передачу на останніх секундах матчу.

УЄФА назвала кращого гравця матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи в матчі Швеція — Україна (1:2).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кращим гравцем матчу став півзахисник збірної України Олександр Зінченко. Нагадаємо, що українець забив гол, а також віддав вирішальну гольову передачу на останніх секундах матчу.

Зінченко відкрив рахунок у матчі на 27-й хвилині, відгукнувшись на передачу Андрія Ярмоленка ударом у дотик, а в додатковий час асистував Артему Довбику, який ударом головою приніс Україні перемогу.

Українець проявляв у процесі матчу лідерські якості та зробив відчутний внесок у перемогу.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

Також ми розповідали, що перемога національної збірної і її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свої емоції не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Гордість переповнює. 5 висновків із перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.