Зинченко – лучший игрок матча Швеция – Украина (видео)

Украинец Александр Зинченко забил гол сам, а также отдал решающую голевую передачу на последних секундах матча.

УЕФА назвала лучшего игрока матча 1/8 финала чемпионата Европы в матче Швеция – Украина (1:2).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Лучшим игроком матча стал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Напомним, что украинец забил гол, а также отдал решающую голевую передачу на последних секундах матча.

Зинченко открыл счет в матче на 27-й минуте, откликнувшись на передачу Андрея Ярмоленко ударом в касание, а в дополнительное время ассистировал Артему Довбику, который ударом головой принес Украине победу.

Украинец проявлял по ходу матча лидерские качества и внес ощутимый вклад в победу.

Напомним, сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

Также мы рассказывали, что победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.