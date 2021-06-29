Рахим Стерлинг и Гарри Кейн забили решающие голы в матче Англия - Германия на Евро-2020

Полузащитник сборной Англии забил третий гол на Евро-2020, а Гарри Кейн открыл счет забитым мячам на турнире

В Лондоне завершился матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия.

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У этой встречи, кроме путевки в 1/4 финала, был еще и исторический подтекст: на Евро-1996 Германия прошла Англию на стадии полуфинала, а фатальным оказался нереализованный пенальти нынешним главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

Но это история 25-летней давности, а сегодня команды пытались решить главную задачу — пробиться в восьмерку сильнейших команд континента.

Первый серьезный момент в матче создал Рахим Стерлинг — на 16-й минуте он из вне пределов штрафной закручивал мяч в дальний угол. Нойеру пришлось показать чудеса вратарской подготовки — он вытянул мяч из верхнего угла. У защитника англичан Гарри Магуайра было сразу три попытки чтобы забить, но каждый раз он проигрывал свою микро-дуэль то Нойеру, то попросту бил мимо ворот.

Германия создала неплохой момент на 32-й минуте: это Кай Хаверц вывел партнера на ударную позицию, но Тимо Вернер упустил свой шанс. Джордан Пикфорд грамотно сыграл на выходе и не дал форварду реализовать свой шанс.

С трибун за событиями на поле следили легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм и популярный певец Эд Ширан. Судя по их лицам, было сложно понять, испытывают ли они удовольствие от происходящего на поле.

Тем не менее, Англия не подкачала ожидания именитых гостей. Все самое вкусное родоначальники футбола приберегли на второй тайм. На 75-й минуте сборная Англии провела хорошую атаку с переводом на левый фланг, где Люк Шоу отправил мяч в центр. Рахим Стерлинг такой подарок не имел права испортить, удачно подставив ногу — это 1:0.

Спустя шесть минут Германия могла спастись, но выход один на один Мюллера с Пикфордом завершился ударом немецкого форварда мимо ворот.

Англия привела в исполнение старую поговорку: "не забиваешь ты — забивают тебе". Джек Грилиш с левого фланга подал в центр, где Гарри Кейн на грани офсайда сумел головой отправить мяч в ворота — это 2:0.

Хозяева "Уэмбли" смогли сохранить свои ворота на нуле и оформили выход в 1/4 финала Евро-2020. Соперник англичан определится в матче Швеция — Украина, который начнется в Глазго в 22:00 по киевскому времени.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Англия — Германия — 2:0

Голы: 1:0, Стерлинг, 75; 2:0, Кейн, 86.

Англия: Пикфорд — Уокер, Магуайр, Стунз — Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу — Сака, Кейн, Стерлинг.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Горецка, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер — Вернер.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.