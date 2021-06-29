Рахім Стерлінг і Гаррі Кейн забили вирішальні голи в матчі Англія — Німеччина на Євро-2020

Півзахисник збірної Англії забив третій гол на Євро-2020, а Гаррі Кейн відкрив рахунок забитим м'ячем на турнірі

У Лондоні завершився матч 1/8 фіналу Євро-2020 Англія — Німеччина.

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У цій зустрічі, крім путівки в 1/4 фіналу, був ще й історичний підтекст: на Євро-1996 Німеччина пройшла Англію на стадії півфіналу, а фатальним виявився нереалізований пенальті нинішнім головним тренером збірної Англії Гаретом Саутгейтом.

Але це історія 25-річної давності, а сьогодні команди намагалися вирішити головну задачу — пробитися до вісімки найсильніших команд континенту.

Перший серйозний момент у матчі створив Рахім Стерлінг — на 16-й хвилині він із зовні меж штрафного закручував мʼяч у дальній кут. Ноєру довелося показати чудеса воротарської підготовки — він витягнув мʼяч з верхнього кута. У захисника англійців Гаррі Магуайра було відразу три спроби щоб забити, але щоразу він програвав свою мікродуель то Ноєру, то просто бив повз ворота.

Німеччина створила непоганий момент на 32-й хвилині: це Кай Хаверц вивів партнера на ударну позицію, але Тімо Вернер втратив свій шанс. Джордан Пікфорд грамотно зіграв на виході і не дав форварду реалізувати свій шанс.

З трибун за подіями на полі стежили легенда збірної Англії Девід Бекхем і популярний співак Ед Ширан. Судячи з їхніх облич, було складно зрозуміти, чи відчувають вони задоволення від того, що відбувається на полі.

Проте, Англія не підкачала очікування іменитих гостей. Усе найсмачніше родоначальники футболу приберегли на другий тайм. На 75-й хвилині збірна Англії провела хорошу атаку з переведенням на лівий фланг, де Люк Шоу відправив мʼяч у центр. Рахім Стерлінг такий подарунок не мав права зіпсувати, вдало підставивши ногу — це 1: 0.

Через шість хвилин Німеччина могла врятуватися, але вихід один на один Мюллера з Пікфордом завершився ударом німецького форварда повз ворота.

Англія продемонструвала стару приказку: "не забиваєш ти — забивають тобі". Джек Гріліш з лівого флангу подав у центр, де Гаррі Кейн на межі офсайду зумів головою відправити мʼяч у ворота — це 2: 0.

Господарі "Вемблі" змогли зберегти свої ворота на нулі й оформили вихід у 1/4 фіналу Євро-2020. Суперник англійців визначиться в матчі Швеція — Україна, який почнеться в Глазго о 22:00 за київським часом.

Євро-2020. Плей-оф. 1/8 фіналу

Англія — Німеччина — 2: 0

Голи: 1: 0, Стерлінг, 75; 2: 0, Кейн, 86.

Англія: Пікфорд — Вокер, Магуайр, Стунз — Тріппʼєр, Філліпс, Райс, Шоу — Сака, Кейн, Стерлінг.

Німеччина: Ноєр — Гінтер, Хуммельс, Рюдігер — Кімміх, Горецький, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер — Вернер.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.