Праздник на улицах и танцы в раздевалке: реакция украинцев и сборной на победу над шведами (видео)

Победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор.

Непростой матч сборной Украины против сборной Швеции в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу — 2020 завершился победой подопечных Андрея Шевченко. Многие украинцы наблюдали за поединком с экранов телевизоров, но немало было и тех, кто вышел поболеть за земляков на улицах и площадях, где для этого были в том числе оборудованы фан-зоны.

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После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

На кадрах, сделанных во время и после матча, видно, что на улицы Киева вышли сотни людей. Когда мяч оказывался в воротах шведов, те в порыве радости не стеснялись в выражениях, а по завершении поединка они соединились во всеобщем ликовании выходу в четвертьфинал.

Не отставали от них и сами футболисты. После финального свистка они устроили танцы в раздевалке. На видео ниже в победном танце "отжигает" нападающий Роман Яремчук.

Яркими эмоциями в социальных сетях поделились и украинские знаменитости. Среди них — Евгений Кошевой, Потап, Влад Яма и другие.

Напомним, сборная Украины одержала победу над шведской командой со счётом 2:1. Первый гол в первом тайме забила наша сборная, однако незадолго до его завершения шведы сравняли счёт. Равное количество забитых голов сохранялось до самого конца поединка, пока на 120 минуте украинцы все-таки не сумели вырвать победный счёт.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".