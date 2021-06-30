Свято на вулицях і танці в роздягальні: реакція українців та збірної на перемогу над шведами (відео)

Перемога національної збірної та її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор.

Непростий матч збірної України проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу — 2020 завершився перемогою підопічних Андрія Шевченка. Багато українців спостерігали за поєдинком з екранів телевізорів, але чимало було й тих, хто вийшов повболівати за земляків на вулицях і площах, де для цього були обладнані фан-зони.

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Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свої емоції не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.

На кадрах, зроблених під час і після матчу, видно, що на вулиці Києва вийшли сотні людей. Коли мʼяч опинявся у воротах шведів, ті в пориві радості не соромилися у виразах, а після завершення поєдинку вони зʼєдналися у спільній радості виходу в чвертьфінал.

Не відставали від них і самі футболісти. Після фінального свистка вони влаштували танці в роздягальні. На відео нижче в переможному танці "запалює" нападник Роман Яремчук.

Яскравими емоціями в соціальних мережах поділилися і українські знаменитості. Серед них — Євген Кошовий, Потап, Влад Яма та інші.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над шведською командою з рахунком 2:1. Перший гол у першому таймі забила наша збірна, проте незадовго до його завершення шведи зрівняли рахунок. Рівна кількість забитих голів зберігалося до самого кінця поєдинку, поки на 120 хвилині українці все ж зуміли вирвати переможний рахунок.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Уемблі".