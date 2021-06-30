Не ліфчик, а трекер: що насправді носив Довбик під футболкою

Після вирішального гола Швеції нападник збірної України Артем Довбик зняв футболку, а під нею був чорний топ. Фокус розповідає, що це за аксесуар.

Нападник збірної України Артем Довбик забив вирішальний гол збірної України в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи і під час святкування голу зняв футболку.

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Під футболкою був не чорний топ, як подумали більшість глядачів, а спеціальний спортивний девайс — GPS-трекер. Він дозволяє виміряти, скільки кілометрів пробіг футболіст за гру, значення максимальної швидкості, дистанції його спринтів. За допомогою нього також можна проаналізувати, коли конкретний футболіст почав втомлюватися.

Отриману інформацію після ігор отримує тренерський штаб збірної та аналізує виступи футболістів, розбираючи їх помилки, щоб поліпшити компоненти гри, в яких футболісти "кульгають", а також звернути увагу на сильні сторони конкретних футболістів.

На підставі всіх даних можна зібрати інформацію, яка показує, де конкретний футболіст найчастіше перебував під час матчу, чи виконував він установку тренера.

Подібні трекери використовують й інші спортсмени, враховуючи бігунів і регбістів.

Нагадаємо, що Зінченко визнаний кращим гравцем матчу.

Збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

Також ми розповідали, що перемога національної збірної та її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свої емоції не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Гордість переповнює. 5 висновків із перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020

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