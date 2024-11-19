4 заміни Реброва. Албанія — Україна: подробиці найважливішого матчу Ліги націй

У виїзному матчі в Тирані Україна може взяти реванш в албанської команди після вересневої поразки.

Футбол Албанія — Україна в межах розіграшу Ліг націй відбудеться у вівторок, 19 листопада. Початок — о 19:00 за київським часом. Збірна України завершує виступи в турнірі у квартеті 1 дивізіону В виїзним матчем у столичній Тирані. Підопічні Сергія Реброва йдуть на останньому місці турнірної таблиці з п'ятьма очками.

Онлайн-трансляція: футбол Албанія — Україна

Ліга націй

Дивізіон B, група 1

Тирана, стадіон "Ейр Албанія"

Головний арбітр: Жоау Піньєйру VAR: Тьягу Мартінш (обидва з Португалії)

Албанія — Україна — 0:0

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди на полі.

70 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Склад збірної. Ребров зробив чотири заміни: замість Бражка, Шапаренка, Зубкова та Довбика у стартових 11 вийшли Калюжний, Зінченко, Гуцуляк та Яремчук.

105 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Склад збірної України на матч.

Склад команди

120 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. У тисячний день повномасштабного вторгнення в роздягальні збірної України з'явилася відповідна футболка.

Футболка в роздягальні команди

Албанія — Україна: де дивитися матч Ліги націй і прогноз

Матч Албанія — Україна транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" і канал "MEGOGO Спорт". Права на показ в інтернеті належать медіасервісу Megogo.

Албанія — Україна: історія зустрічей

Це буде вже сьома гра між командами. Українці вигравали п'ять разів, але у вересні вперше в історії поступилися албанцям.

Албанія — Україна, футбол: турнірна таблиця

Турнірна таблиця в Лізі націй

Українська та албанська збірні зіграють уже сьомий поєдинок, на рахунку української команди 5 перемог. Поразка у вересні цього року була єдиною.

Албанія — Україна, футбол: турнірна таблиця

Ліга націй турнірна таблиця

Українці відстають від албанців на два очки в турнірній таблиці, для збереження будь-яких шансів "Синьо-жовтим" знадобиться тільки перемога. Зі свого боку, Албанія уникне прямого вильоту в дивізіон рангом нижче навіть після поразки, за умови, що Чехія обіграє Грузію.

Нагадаємо, що попередній матч проти Грузії збірна України звела внічию.

Також повідомлялося, що відсутність контргри завадила "Синьо-жовтим" утримати перемогу в одній із двох вирішальних зустрічей проти Грузії.