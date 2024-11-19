Будет ли реванш? Албания – Украина: подробности важнейшего матча Лиги наций

В выездном матче в Тиране Украина может взять реванш у албанской команды после сентябрьского поражения.

Футбол Албания – Украина в рамках розыгрыша Лиг наций состоится во вторник, 19 ноября. Начало — в 19:00 по киевскому времени. Сборная Украины завершает выступления в турнире в квартете 1 дивизиона В выездным матчем в столичной Тиране. Подопечные Сергея Реброва идут на последнем месте турнирной таблицы с пятью очками.

Онлайн-трансляция: футбол Албания – Украина

Лига наций

Дивизион B, группа 1

Тирана, стадион "Эйр Албания"

Главный арбитр: Жоау Пиньейру VAR: Тьягу Мартинш (оба из Португалии)

Албания – Украина – 0:0

105 МИНУТ ДО МАТЧА. Состав сборной Украины на матч.

Состав команды

120 МИНУТ ДО МАТЧА. В тысячный день полномасштабного вторжения в раздевалки сборной Украины появилась соответствующая футболка.

Футболка в раздевалке команды

Албания — Украина: где смотреть матч Лиги наций и прогноз

Матч Албания — Украина будут транслировать региональные телеканалы "Суспільного" и канал "MEGOGO Спорт". Права на показ в интернете принадлежат медиасервису Megogo.

Албания – Украина: история встреч

Это будет уже седьмая игра между командами. Украинцы выигрывали пять раз, но в сентябре впервые в истории уступили албанцам.

Албания – Украина, футбол: турнирная таблица

Турнирня таблица в Лиге наций

Украинская и албанская сборные сыграют уже седьмой поединок, на счету украинской команды 5 побед. Поражение в сентябре этого года было единственным.

Албания – Украина, футбол: турнирная таблица

Лига наций турнирная таблица

Украинцы отстают от албанцев на два очка в турнирной таблице, для сохранения каких-либо шансов "Сине-желтым" понадобится только победа. В свою очередь, Албания избежит прямого вылета в дивизион рангом ниже даже после поражения, при условии, что Чехия обыграет Грузию.

Напомним, что предыдущий матч против Грузии сборная Украины свела вничью.

Также сообщалось, что отсутствие контригры помешало Сине-желтым удержать победу в одной из двух решающих встреч против Грузии.