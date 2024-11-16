Отсутствие контригры: Украина упустила победу в решающем матче против Грузии, подробности

Во втором тайме у сборной Украины практически полностью отсутствовала контригра, и только на 90-й минуте была все же возможность добиться итоговой победы. Но сборную Грузии выручил голкипер Георгий Мамардашвили.

Матч Грузия – Украина в рамках Лиги наций завершился вничью. Украинцы открыли счет на 6-й минуте после автогола защитника Соломона Кверквелии, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Мудрика. Фокус подытожил самые важные события матча на AdjaraBet Arena в Батуми.

Защитник Соломон Кверквелия

Грузинская команда больше владела мячом, особенно во втором тайме, и воплотила свое преимущество в гол на 76-й минуте. Нападающий "Лиона" Жорж Микаутадзе пробил Анатолия Трубина в массированной атаке.

Во втором тайме у сборной Украины практически полностью отсутствовала контригра, и только на 90-й минуте была все же возможность добиться итоговой победы. В контратаке вначале Алексей Гуцуляк пробил по центру ворот, а затем Александр Назаренко пробил в угол. В обоих случаях Георгий Мамардашвили подтвердил свое реноме одного из лучших голкиперов мира и выручил команду.

Хвича Кварацхелия Фото: Скрин видео

Лучшим игроком матча стал хавбек Хвича Кварацхелия, который вел атаки своей команды и один раз попал в перекладину. Портал Sofascore дал ему оценку 8,4.

Хвича Кварацхелия Фото: скриншот

Украина в Лиге наций: итоговая таблица

Таким образом, после матча в Батуми сборная Украины осталась на последнем месте в группе B, но уже с пятью очками. Теперь нужна победа в следующем матче против Албании.

Украина в таблице Лиги наций

Напомним, что 8 ноября киевское "Динамо" потерпело четвертое поражение в Лиге Европы. Очередной командой, которой уступила Украина, стал "Ференцварош".

Также сообщалось, что 6 ноября "Шахтер" переиграл "Янг Бойз" в Лиге чемпионов — и поднялся на 25-ю строчку в турнирной таблице.