"Шахтер" обыграл "Янг Бойз", одного из аутсайдеров Лиги чемпионов, и поднялся на 25-ю строчку

Защитники "горняков" ошиблись первыми, но затем быстро восстановили паритет. Александр Зубков замкнул мяч с двух метров после прострела с фланга Георгия Судакова.

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В среду, 6 ноября, украинская команда добилась первой победы в еврокубках сезона 2024/25. "Шахтер" на "Арене АуфШальке" немецкого Гельзенкирхена переиграл швейцарский "Янг Бойз". Фокус подытожил важные события матча.

Украинская команда владела преимуществом с самого начала матча и создала достаточно голевых моментов у ворот соперника, подтверждением чему служит статистика по ударам в створ: 6-1 в пользу "горняков".

Вместе с тем защитники "горняков" ошиблись первыми, а затем удалось быстро восстановить паритет. Александр Зубков замкнул мяч с двух метров после прострела с фланга от Георгия Судакова.

На 42-й минуте Судаков добавил к асисту еще и гол. Обыгравшись с партнером, он продвинулся к линии штрафной и пробил низом в дальний угол ворот Марвина Келлера.

Во втором тайме у украинской команды было достаточно возможностей, чтобы забить еще, но счет первого тайма не изменился.

В итоге "Шахтер" занимает 26-ю строчку в турнирной таблице. Соперник украинской команды "Янг Бойз" находится на предпоследней — 35-й строчке таблицы.

Шахтер в турнирной таблице Лиги чемпионов

Напомним, что киевское "Динамо" вошло в десятку лучших футбольных академий мира.

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