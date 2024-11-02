Киевское "Динамо" вошло в десятку лучших футбольных академий мира
Лидером рейтинга стала португальская "Бенфика". В топ 10, кроме киевского, вошло еще одно "Динамо".
Академия киевского футбольного клуба "Динамо" вошла в первую десятку лучших в мире. Об этом свидетельствует рейтинг от портала CIES Football Observatory.
Рейтинг составляли по количеству игроков из академий, которые представлены в 49 футбольных лигах.
Киевское "Динамо" оказалось на десятом месте, имея в других клубах 74 воспитанника своей академии.
Первое место в рейтинге отдали португальской "Бенфике", на втором идет аргентинская "Бока Хуниорс", а третьей испанская "Барселона", воспитанники которой сейчас играют за каталонцев и уверенно обыгрывают "Реал" и "Баварию". А пятерку лучших замыкает нидерландский "Аякс", а на восьмом месте — тезка киевского клуба — "Динамо" из столицы Хорватии Загреба.
Рейтинг лучших футбольных академий:
- "Бенфика" (Португалия);
- "Бока Хуниорс" (Аргентина);
- "Барселона" (Испания);
- "Ривер Плейт" (Аргентина);
- "Аякс" (Нидерланды);
- "Дефенсор" (Уругвай);
- "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Динамо" Загреб (Хорватия);
- "Спортинг" Лиссабон (Португалия);
- "Динамо" Киев (Украина).
Напомним, после матча с "Шахтером" киевское "Динамо" выходит в лидеры украинской премьер-лиги.
Также сообщалось, что "Динамо" Киев уступило римской "Роме" в третьем туре Лиги Европы. Единственный гол забил Артем Довбик.