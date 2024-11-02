Киевское "Динамо" вошло в десятку лучших футбольных академий мира

Лидером рейтинга стала португальская "Бенфика". В топ 10, кроме киевского, вошло еще одно "Динамо".

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Академия киевского футбольного клуба "Динамо" вошла в первую десятку лучших в мире. Об этом свидетельствует рейтинг от портала CIES Football Observatory.

Рейтинг составляли по количеству игроков из академий, которые представлены в 49 футбольных лигах.

Киевское "Динамо" оказалось на десятом месте, имея в других клубах 74 воспитанника своей академии.

Рейтинг лучших футбольных академий мира Фото: Facebook

Первое место в рейтинге отдали португальской "Бенфике", на втором идет аргентинская "Бока Хуниорс", а третьей испанская "Барселона", воспитанники которой сейчас играют за каталонцев и уверенно обыгрывают "Реал" и "Баварию". А пятерку лучших замыкает нидерландский "Аякс", а на восьмом месте — тезка киевского клуба — "Динамо" из столицы Хорватии Загреба.

Рейтинг лучших футбольных академий:

"Бенфика" (Португалия);

"Бока Хуниорс" (Аргентина);

"Барселона" (Испания);

"Ривер Плейт" (Аргентина);

"Аякс" (Нидерланды);

"Дефенсор" (Уругвай);

"Црвена Звезда" (Сербия);

"Динамо" Загреб (Хорватия);

"Спортинг" Лиссабон (Португалия);

"Динамо" Киев (Украина).

Напомним, после матча с "Шахтером" киевское "Динамо" выходит в лидеры украинской премьер-лиги.

Также сообщалось, что "Динамо" Киев уступило римской "Роме" в третьем туре Лиги Европы. Единственный гол забил Артем Довбик.