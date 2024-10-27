Сикан не забил со 100% момента. "Динамо" – "Шахтер" – 0-0: онлайн-трансляция матча УПЛ

Победа киевлян увеличит отрыв от главного преследователя на 9 пунктов в турнирной таблице. По словам тренера "Динамо" Киев Александра Шовковского, Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок не заявлены на матч с Шахтером, потому что продолжают восстанавливаться.

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"Динамо" Киев и "Шахтер" сыграют в центральном матче 11-го тура УПЛ. Отрыв между командами в турнирной таблице — шесть очков. Матч состоится в Киеве в воскресенье, 27 октября, на стадионе им. Лобановского. Начало в 18:00.

Фокус ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Шахтер".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

УПЛ. 11-й тур

Стадион "Динамо" им. В Лобановского

Главный арбитр: Николай Балакин, VAR: Денис Шурман

"Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк) – 0:0

28. Пауза в игре. Алиев на трибунах напряженно смотрит в экран телефона.

21. Судаков пробивал с линии штрафной после розыгрыша углового. Защитники "Динамо" удар заблокировали.

Фото: скриншот

16. Вынужденная замена в составе "Динамо". Беловар выходит вместо травмированного Попова.

11. После дальнего удара Судакова мяч пролетел над перекладиной ворот "Динамо".

7. Зубков попадает в перекладину дальним ударом.

Фото: Скрин видео

5. Зубков едва не вышел один на один с Бущаном.

3. Бущан справился с навесом Эгиналду.

Судья дает стартовый свисток.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды выходят на поле. На матче присутствует Александр Алиев.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды готовятся к выходу на поле.

Фото: Скрин видео

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Составы команд на матч.

Динамо – Шахтер Динамо – Шахтер

1.5 ЧАСА ДО МАТЧА. Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко заявил перед матчем: "Обе команды ужасно играют в еврокубках, но "Шахтер" не впечатляет и в чемпионате". Он считает, что "Динамо" победит со счетом 2:0 или 1:0, в таком случае, по его мнению, "Динамо" уже можно будет поздравить с чемпионством.

2 ЧАСА ДО МАТЧА. Тренер "Динамо" Александр Шовковский сообщил, что Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок пропустят матч с "Шахтером", потому что продолжают восстанавливаться.

"Динамо" — "Шахтер": где смотреть матч

Трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер" покажут телеканалы UPL.TV, 2+2, Megogo и YouTube-канал FootballHub.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Георгий Бущан, Александр Тымчик, Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Назар Волошин, Виталий Буяльский, Владислав Ванат

"Шахтер": Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педринью, Дмитрий Крыськив, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Невертон, Даниил Сикан.

Напомним, что футболист "Полесья" рассказал трогательную историю отношений с женой. Александр Назаренко рассказал, что бывало у него не хватало денег, чтобы оплатить проезд в маршрутке. Но жена, с которой он тогда только встречался, помогла ему финансово.

Также сообщалось, что "Динамо" Киев уступило римской "Роме" в третьем туре Лиги Европы. Единственный гол забил Артем Довбик.