Сикан не забил со 100% момента. "Динамо" – "Шахтер" – 0-0: онлайн-трансляция матча УПЛ
Победа киевлян увеличит отрыв от главного преследователя на 9 пунктов в турнирной таблице. По словам тренера "Динамо" Киев Александра Шовковского, Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок не заявлены на матч с Шахтером, потому что продолжают восстанавливаться.
"Динамо" Киев и "Шахтер" сыграют в центральном матче 11-го тура УПЛ. Отрыв между командами в турнирной таблице — шесть очков. Матч состоится в Киеве в воскресенье, 27 октября, на стадионе им. Лобановского. Начало в 18:00.
Фокус ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Шахтер".
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"
УПЛ. 11-й тур
Стадион "Динамо" им. В Лобановского
Главный арбитр: Николай Балакин, VAR: Денис Шурман
"Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк) – 0:0
28. Пауза в игре. Алиев на трибунах напряженно смотрит в экран телефона.
21. Судаков пробивал с линии штрафной после розыгрыша углового. Защитники "Динамо" удар заблокировали.
16. Вынужденная замена в составе "Динамо". Беловар выходит вместо травмированного Попова.
11. После дальнего удара Судакова мяч пролетел над перекладиной ворот "Динамо".
7. Зубков попадает в перекладину дальним ударом.
5. Зубков едва не вышел один на один с Бущаном.
3. Бущан справился с навесом Эгиналду.
Судья дает стартовый свисток.
5 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды выходят на поле. На матче присутствует Александр Алиев.
10 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды готовятся к выходу на поле.
40 МИНУТ ДО МАТЧА. Составы команд на матч.
1.5 ЧАСА ДО МАТЧА. Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко заявил перед матчем: "Обе команды ужасно играют в еврокубках, но "Шахтер" не впечатляет и в чемпионате". Он считает, что "Динамо" победит со счетом 2:0 или 1:0, в таком случае, по его мнению, "Динамо" уже можно будет поздравить с чемпионством.
2 ЧАСА ДО МАТЧА. Тренер "Динамо" Александр Шовковский сообщил, что Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок пропустят матч с "Шахтером", потому что продолжают восстанавливаться.
"Динамо" — "Шахтер": где смотреть матч
Трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер" покажут телеканалы UPL.TV, 2+2, Megogo и YouTube-канал FootballHub.
Ориентировочные составы:
"Динамо": Георгий Бущан, Александр Тымчик, Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Назар Волошин, Виталий Буяльский, Владислав Ванат
"Шахтер": Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педринью, Дмитрий Крыськив, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Невертон, Даниил Сикан.
Напомним, что футболист "Полесья" рассказал трогательную историю отношений с женой. Александр Назаренко рассказал, что бывало у него не хватало денег, чтобы оплатить проезд в маршрутке. Но жена, с которой он тогда только встречался, помогла ему финансово.
Также сообщалось, что "Динамо" Киев уступило римской "Роме" в третьем туре Лиги Европы. Единственный гол забил Артем Довбик.