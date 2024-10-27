"Гірники" ведуть гру. "Динамо" – "Шахтар" – 0-0: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перемога киян збільшить відрив від головного переслідувача на 9 пунктів у турнірній таблиці. За словами тренера "Динамо" Київ Олександра Шовковського, Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок не заявлені на матч із "Шахтарем", тому що продовжують відновлюватися.

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"Динамо" Київ і "Шахтар" зіграють у центральному матчі 11-го туру УПЛ. Відрив між командами в турнірній таблиці — шість очок. Матч відбудеться в Києві в неділю, 27 жовтня, на стадіоні ім. Лобановського. Початок о 18:00.

Фокус веде онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Шахтар".

Онлайн-трансляція "Динамо" — "Шахтар"

УПЛ. 11-й тур

Стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Микола Балакін, VAR: Денис Шурман

"Динамо" (Київ) — "Шахтар" (Донецьк) — 0:0

36. Віталій Буяльський пробивав по воротах після діагоналі Андріївського та пасу Тимчика.

34. Зубков намагався навісити. Захисник "Динамо" Болівар вибив на кутовий.

28. Пауза у грі. Алієв на трибунах напружено дивиться на екран телефону.

21. Судаков пробивав з лінії штрафного майданчика після розіграшу кутового. Захисники "Динамо" удар заблокували.

16. Вимушена заміна у складі "Динамо". Біловар виходить замість травмованого Попова.

Фото: скриншот

14. Егіналду завершував комбінацію після пасу Зубкова. Захисник Дубінчак вибив м'яч

11. Після далекого удару Судакова м'яч пролетів над поперечиною воріт "Динамо".

7. Зубков влучає у перекладину дальнім ударом.

Фото: Скрин відео

5. Зубков ледь не вийшов віч-на-віч із Бущаном.

3. Бущан впорався із навісом Егіналду.

Суддя дає стартовий свисток.

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди виходять на поле. На матчі присутній Олександр Алієв.

10 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди готуються до виходу на поле.

Фото: Скрин відео

40 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Склади "Динамо" та "Шахтаря".

Динамо – Шахтар Динамо – Шахтар

1.5 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко заявив перед матчем: "Обидві команди жахливо грають у єврокубках, але "Шахтар" не вражає й у чемпіонаті". Він вважає, що "Динамо" переможе з рахунком 2:0 або 1:0, у такому разі, на його думку, "Динамо" вже можна буде привітати із чемпіонством.

2 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, що Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок пропустять матч із "Шахтарем", бо продовжують відновлюватися.

"Динамо" — "Шахтар": де дивитися матч

Трансляцію матчу Динамо — Шахтар покажуть телеканали UPL.TV, 2+2, Megogo і YouTube-канал FootballHub.

Орієнтовні склади:

"Динамо": Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубінчак, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Назар Волошин, Віталій Буяльський, Владислав Ванат

"Шахтар": Дмитро Різник, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педринью, Дмитро Криськів, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Невертон, Данило Сікан.

Нагадаємо, що футболіст "Полісся" розповів зворушливу історію стосунків із дружиною. Олександр Назаренко розповів, що бувало в нього не вистачало грошей, щоб оплатити проїзд у маршрутці. Але дружина, з якою він тоді тільки зустрічався, допомогла йому фінансово.

Також повідомлялося, що "Динамо" Київ поступилося римській "Ромі" у третьому турі Ліги Європи. Єдиний гол забив Артем Довбик.