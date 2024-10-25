"Було дуже соромно": футболіст Полісся розповів зворушливу історію стосунків із дружиною (відео)

За словами Олександра Назаренка, були часи, коли він не міг оплатити проїзд маршруткою. Однак його дружина, з якою футболіст тоді тільки зустрічався, допомогла йому фінансово.

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Гравець житомирського Полісся і новачок збірної України Олександр Назаренко розповів зворушливу історію своїх стосунків із дружиною. Спогадами він поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Поворознюку, яку він опублікував у себе в Instagram.

За словами Назаренка, були часи, коли він не міг оплатити проїзд маршруткою. Однак його дружина, з якою футболіст тоді тільки зустрічався, допомогла йому фінансово.

"У Дніпрі були затримки [із зарплатою]. Три місяці без зарплати — це вже було добре. А були випадки і по чотири–п'ять місяців, і навіть більше. Було таке, що в мене навіть не було грошей на маршрутку, щоб доїхати до своєї дівчини. Я кажу: У мене немає грошей, я не можу до тебе приїхати. Вона скинула мені гроші і сказала: Я на тебе чекаю, приїжджай. Тоді мені було дуже соромно, хотілося провалитися під землю", — розповів футболіст.

Він заявив, що дуже вдячний своїй дружині і, зокрема, за те, що вона тоді йому переслала гроші.

"Якби не скинула, все могло б бути інакше", — сказав Назаренко.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою. Дівчина побила рекорд болгарки Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року. На Олімпіаді в Парижі українка стрибнула у висоту на 2,10 метрів і зараз Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала досягнення.

Також нагадаємо, що Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко заявив, що завершує кар'єру. За його словами, він пройшов конкурс і підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатика.