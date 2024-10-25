"Было очень стыдно": футболист Полесья рассказал трогательную историю отношений с женой (видео)

По словам Александра Назаренко, были времена, когда он не мог оплатить проезд на маршрутке. Однако его жена, с которой футболист тогда только встречался, помогла ему финансово.

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Игрок житомирского Полесья и новичок сборной Украины Александр Назаренко рассказал трогательную историю своих отношений с женой. Воспоминаниями он поделился в интервью журналисту Дмитрию Поворознюку, которую он опубликовал у себя в Instagram.

По словам Назаренко, были времена, когда он не мог оплатить проезд на маршрутке. Однако его жена, с которой футболист тогда только встречался, помогла ему финансово.

"В Днепре были задержки [с зарплатой]. Три месяца без зарплаты — это уже было хорошо. А были случаи и по четыре-пять месяцев, и даже больше. Было такое, что у меня даже не было денег на маршрутку, чтобы доехать до своей девушки. Я говорю: У меня нет денег, я не могу к тебе приехать. Она сбросила мне деньги и сказала: Я тебя жду, приезжай. Тогда мне было очень стыдно, хотелось провалиться под землю", — рассказал футболист.

Он заявил, что очень благодарен своей супруге и, в частности, за то, что она тогда ему переслала деньги.

"Если бы не сбросила, все могло бы быть иначе", — сказал Назаренко.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих официально стала мировой рекордсменкой. Девушка побила рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года. На Олимпиаде в Париже украинка прыгнула в высоту на 2,10 метров и сейчас Международная федерация легкой атлетики официально ратифицировала достижение.

Также напомним, что Олимпийский чемпион Александр Абраменко заявил, что завершает карьеру. По его словам, он прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика.