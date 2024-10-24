Третье поражение киевлян в Лиге Европы подряд, "Динамо" уступило "Роме": какой счет

Артем Довбик забил единственный мяч, уверенно реализовав пенальти за фол Тараса Михавко на полузащитнике Томмазо Бальданци.

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Киевское "Динамо" проиграло в своем третьем матче кряду в Лиге Европы. На этот раз — римской "Роме" на "Стадио Олимпико" со счетом 0:1. Александр Шовковский, судя по всему, решил, что матч на выходных против "Шахтера" приоритетнее и поберег основной состав команды для УПЛ. Ряд игроков основы вышел только во второй половине второго тайма.

Счет открыли на 23-й минуте. Артем Довбик уверенно реализовал пенальти за фол Тараса Михавко на полузащитнике Томмазо Бальданци.

Рома - Динамо: счет в матче

В целом, киевляне играли от обороны. Но изредка очень даже неплохо контратаковали.

Пожалуй, лучший момент у Динамо был на 33-й минуте, когда Тымчик пробивал, казалось, наверняка после мягкого заброса Герреро. Мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги.

В первом тайме у киевлян также был момент с ударом Герреро, которому ассистировал Тымчик с фланга. В этом случае вратарь Миле Свилар удар отбил.

Второй тайм стал продолжением первого. "Рома" выглядела увереннее, киевляне же действовали на контратаках.

В концовке матча наставник "Динамо" бросил в бой основных Бражко, Шапаренко и Кабаева, которые все же не смогли изменить счет на табло.

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Напомним, что "Шахтер" уступил "Арсеналу" в Лиге Чемпионов, пропустив курьезный автогол.